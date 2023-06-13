«Есть чем гордиться»: авиаэксперт оценил импортозамещенную версию SSJ New Авиаэксперт Гусаров назвал самолеты SSJ New поводом для гордости российского авиапрома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полет авиалайнера Sukhoi Superjet New (SSJ) в импортозамещенном виде означает возвращение России в список мировых авиадержав, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» эксперт отрасли Роман Гусаров. По его словам, разработка российских гражданских самолетов является успехом, стране есть чем гордиться.

Как отмечает издание, SSJ New — новейший ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет российского производства, представляющий собой модификацию Sukhoi Superjet 100 с большинством деталей от отечественных производителей.

SSJ создавался в 2000-е как совместный международный проект. А Sukhoi Superjet New второго поколения будет полностью импортозамещенным — с российскими комплектующими. <...> Для его создания используются очень высокие, сложные технологии. Здесь есть чем гордиться, — отметил эксперт.

По его словам, такими технологиями страна должна обладать самостоятельно для поддержания авиационного суверенитета и независимости от различных иностранных политических решений. Эксперт напомнил, что сейчас у России 738 гражданских самолетов иностранного производства, которые находятся под санкциями, и запчасти к ним официально не поставляются.

Весь этот парк иностранных самолетов надо заменить на отечественные. К 2030 году — хотя бы большую часть, — подчеркнул Гусаров.

Ранее вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ New в скором времени совершит первый полет, после чего российские авиакомпании получат модернизированные самолеты.