Новый «Суперджет»: правда ли в нем теперь все российское, что с ним не так Обновленная версия пассажирского лайнера уже прошла летные испытания, эксперты возлагают на него большие надежды

Фото: uacrussia

Избавленный от импортных комплектующих российский ближнемагистральный самолет SJ-100 совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Минпромторге. По заявлению ведомства, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Можно ли говорить о том, что в стране, наконец, появился полностью отечественный лайнер и каковые его перспективы — выяснял NEWS.ru.

Как испытали новый «Суперджет»

Как сообщили в Минпромторге, самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 км/ч.

«Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров также отметил, что российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие.

Готов ли новый «Суперджет» к пассажирским полетам

Однако говорить о готовности самолета к эксплуатации преждевременно, утверждает в разговоре с NEWS.ru экс-министр гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

«Каждая деталь, каждый узел должен пройти сертификацию, а речь идет о сотнях элементов. Поэтому до того момента, как самолет окажется пригодным для перевозки пассажиров, пройдет еще немало времени», — пояснил эксперт.

По его словам, впереди предстоит еще множество испытаний.

Между тем, заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвал прошедшие испытания большим достижением.

«Это достижение государственного уровня. Теперь это уже не итало-франко-российский лайнер, как было раньше, а практически российский самолет», — указал эксперт. По его мнению, лайнер получился «вполне приличный», поэтому «есть чем гордиться».

Правда ли, что в «Суперджете» теперь все отечественное

SSJ-100 изначально позиционировался как флагман именно отечественного самолётостроения. При этом не скрывалось, что авиалайнер примерно на 70% состоит из импортных комплектующих.

Так, только французский концерн Safran обеспечивал этому самолету около 28% комплектующих (25% приходилось на двигатель, 3% — на шасси, авионику и другое, — NEWS.ru). Двигатели SaM146 поставляло PowerJet — совместное предприятие Safran и российской Объединенной двигателестроительной корпорации. Их выпуск был налажен на мощностях «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Салон SSJ-100 был разработан итальянским дизайн-бюро Pininfarina.

Президент фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с NEWS.ru утверждает, что пока лайнер «не доведен до того, чтобы считаться российским».

«Утвержденный главой государства план по импортозамещению выполнен еще не до конца. Скажем так: самолет частично оснащен комплектующими отечественного производства. Поэтому надо поднажать», — указал Смирнов.

В Минпромторге также указали, что для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются «старые» двигатели SaM146. Второй опытный образец полетит уже с отечественными двигателями ПД-8, которые проходят серию стендовых испытаний и летные испытания.

По данным министерства, получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ-100 ожидается уже в сентябре этого года.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина

За что изначально ругали «Суперджеты»

По словам авиаэксперта Олега Смирнова, зарубежные авиакомпании, ставшие заказчиками SSJ-100, столкнулись с большой проблемой: не была создана система поддержания летной годности. Это означало, что при выходе из строя той или иной детали замены приходилось ждать очень долго, все это время самолеты простаивали, что сильно ударяло по экономике перевозчиков. В итоге зарубежные заказчики стали отказываться от «суперджетов».

В числе «отказников» оказалась ирландская авиакомпания CityJet — она вернула лайнеры, которые получила в лизинг в 2016–2017 годах. Сообщалось также, что мексиканская авиакомпания Interjet продает российские самолеты. Национальный перевозчик Армении — авиакомпания «Армавиа» — также была вынуждена отказаться от эксплуатации SSJ-100.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил NEWS.ru, что «изначально самолет был очень дорогой».

«Говорят, что на те деньги, которые в него были вложены, можно создать не один современный самолет», — пояснил эксперт.

При этом проект «импортозамещенного» «Суперджета» сам по себе обошелся недешево. Сообщалось, что разработка новой версии самолета Sukhoi Superjet New на отечественных комплектующих, обойдется в 120-130 млрд рублей.

Олег Смирнов также отметил, что значимый урон репутации нового лайнера нанесла авиакатастрофа с его участием. В мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке из-за возникшей на борту неисправности загорелся Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек.

Смирнов полагает, что обновленный лайнер, вероятно, будет переименован, чтобы «не вызывать страшных воспоминаний и негативных ассоциаций».

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Фото: Минпромторг Импортозамещенный SJ-100 Фото: Минпромторг Импортозамещенный SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SJ-100

Для кого делают новый «Суперджет»

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что обновленный самолет ориентирован на «внутреннее пользование». Пилот Юрий Сытник полагает, что новая версия «Суперджета» будет востребована на внутреннем рынке, а российская промышленность — осилит его производство. По данным Сытника, в 2024 году, в России выпустят 20 обновленных SSJ, «которыми можно укомплектовать целую авиакомпанию».

По его мнению, для России выпуск обновленного лайнера — важное событие, поскольку фактически открывает новую веху в истории отечественной гражданской авиации. При этом собеседник NEWS.ru признал, что за рубежом самолет не будет востребован, поскольку «очень дорогой, и по такой цене никому не нужен».

Авиаэксперт Александр Романов в свою очередь считает, что в ближайшее время свою оценку ему должны дать авиакомпании.

«Если они его будут брать, значит, самолет удался», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

При этом он также усомнился в том, что новый самолет сможет в ближайшее время конкурировать с западными образцами. По его мнению, об эффективной конкуренции пока в этом случае говорить преждевременно.

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