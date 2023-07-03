Новый российский самолет МС-21: каким вышел, сколько стоит, чьи запчасти Авиаэксперты оценили стоимость и перспективы отечественного пассажирского лайнера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет МС-21

Отечественный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 корпорации «Иркут», скорее всего, будет стоить дороже, чем Airbus A320/А321, а также Boeing 737-800 и MAX, посчитал «Коммерсант». Производитель планировал, что самолет составит конкуренцию западным аналогам на мировых рынках. NEWS.ru узнал авиационных экспертов, сможет ли МС-21 конкурировать с иностранными лайнерами в своем классе.

Что известно о стоимости МС-21

По данным «Коммерсанта», в конце 2022-го и начале 2023 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предлагала нескольким российским авиакомпаниям взять в лизинг самолет МС-21, исходя из его цены в 4,3-4,6 млрд рублей ($50–54 млн) с поставкой в 2028-2030 годах. Издание отмечало без уточнения объемов поддержки, что цена уже учитывает субсидии из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку самолетов. При этом для «Аэрофлота» цена будет ниже — 3,2 млрд рублей.

В публикации уточняется, что в конце 2021 года ГТЛК приводила более высокую стоимость МС-21 — 4,71–4,99 млрд рублей ($58–68 млн).

«Коммерсант» утверждает, что «Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе», добавляя, что рыночная цена аналогов МС-21 — Airbus A320/А321, Boeing 737–800 и MAX — около $50 млн и ниже. Анонимный собеседник издания в отрасли заявил, что «МС-21 и его ресурс остаются большим сюрпризом»: «Каким будет его межремонтный налет? Какими будут условия субсидий? Какой срок лизинга? Если сейчас его предлагают на 20-25 лет, то хватит ли ресурса на весь срок. При высокой эксплуатации это больше 100 тысяч часов налета — недосягаемая цифра для воздушных судов, произведенных в РФ».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет МС-21

Действительно ли МС-21 дороже аналогов от Boeing и Airbus

Как рассказал NEWS.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, названные «Коммерсантом» цифры вызывают вопросы. По его мнению, «МС-21 существенно дешевле зарубежных аналогов, а то что говорят [источники издания] — неточная информация».

«В статье указано, что рыночная цена Airbus A320/А321 и Boeing 737–800 и MAX — около $50 млн и ниже, но в то же время каталожная стоимость Boeing и Airbus новой генерации — более $100 млн, то есть в два раза дороже. С чего они вдруг решили, что самолет МС-21 дороже Boeing и Airbus, я ума не приложу. Если они хотят сказать, что зарубежные производители продают свои самолеты с 50% дисконтом, то Boeing и Airbus будут очень сильно удивлены такой антирекламе», — полагает собеседник NEWS.ru.

Если бы зарубежные производители продавали самолеты за полцены, это бы значило, что «они никому не нужны, но это не так», объяснил Гусаров, добавив, что в отдельных случаях Boeing и Airbus действительно предоставляют дисконт. Например, «когда выводят на рынок новую модель и предоставляют скидку стартовым заказчикам, или когда речь идет о крупном заказе на 50 самолетов».

«Но даже в таких особенных случаях дисконт может составлять не более 30%, но никак не 50%», — подчеркнул эксперт.

Роман Гусаров обратил внимание, что каталожная цена — это «стоимость „голого“ самолета типовой конструкции». Как отметил собеседник NEWS.ru, покупатель может добавить дополнительные опции — специальное оборудование, отделку салона, интерьер в корпоративной раскраске и так далее. Все это «только повышает стоимость машины», заметил Гусаров.

В свою очередь авиаконструктор и бывший эксперт космического кластера фонда «Сколково» Вадим Лукашевич не исключает, что МС-21 может быть дороже иностранных аналогов того же класса.

«[До санкций] в РФ был конкурентный рынок, и авиакомпании могли взять Boeing 737 или Airbus A320. В этих условиях российский МС-21 не мог стоить дороже своих зарубежных аналогов хотя бы потому, что иностранцы уже проверенные и испытанные, а здесь новая машина. Она может быть „сырой“ — дорабатывать и модернизировать ее надо будет в процессе эксплуатации», — пояснил Лукашевич.

Сейчас, подчеркивает авиаконструктор, «ситуация кардинально другая». Иностранную машину российским перевозчикам «невозможно ни купить, ни снабжать запчастями». Таким образом, «российский самолет становится монополистом в своем классе».

«Первая причина дороговизны — отсутствие конкурентного рынка. Монополист может вздувать любую цену, потому что других вариантов нет. А вторая — основные суммы на приобретение новых машин авиакомпании берут у государственных банков. У производителей может возникнуть желание завысить цену, а часть денег просто „спилить“», — пояснил Лукашевич.

По мнению эксперта, «авиакомпании будут брать самолеты по любой цене, расплачиваться за это будут пассажиры, которые покупают билеты».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет МС-21

Будет ли МС-21 приносить прибыль

По словам Вадима Лукашевича, «любой самолет приносит прибыль только когда он в воздухе, а на земле он приносит убытки».

«Сейчас конкуренты МС-21 — Boeing 737 и Airbus A320 — летают примерно 16-18 часов в сутки. Чтобы наш самолет был конкурентоспособным, надо летать хотя бы 14 часов. Сможет ли он обеспечить такой уровень эксплуатации, будет ли хватать запчастей?» — задается вопросом авиаконструктор.

По мнению Лукашевича, если самолет будет удачным, он станет востребованным не только в России, но и на мировом рынке. А если окажется хуже аналогов, то «так и останется в России». Если иностранные производители вернутся на российский рынок, их продукция просто выдавит МС-21, как это было с нашими Ту-154, полагает эксперт. По словам собеседника NEWS.ru, от Ту-154 отказывались «не потому, что они выработали ресурс, а потому что просто неэкономичны в эксплуатации по сравнению с моделями Boeing и Airbus». Как подчеркнул Лукашевич, советские пассажирские самолеты «были хорошими, но прожорливыми по сравнению с импортными аналогами».

Роман Гусаров полагает, что МС-21 как среднемагистральный самолет «находится в самой востребованной рыночной нише». По своим техническим характеристикам он «практически ничем не уступает самым передовым западным самолетам».

«Он спроектирован с нуля в XXI веке на основе самых современных достижений авиастроения, в то время как Boeing и Airbus в этом сегменте — это разработки 40-летней давности, которые постоянно модифицируются и практически уже дошли до модернизационных пределов. МС-21 даже круче, потому что в его конструкцию, материалы и технологию производства заложено все самое передовое. И у него еще большая модернизационная перспектива», — уверен авиаэксперт.

Гусаров добавил, что российскому рынку нужно около 700 самолетов МС-21 и такой объем «можно произвести примерно за 10 лет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет МС-21

Нужны ли для МС-21 импортные детали

У МС-21 отечественный двигатель пятого поколения ПД-14, разработанный специально для этой модели самолета, отмечает Роман Гусаров. Мотор уже сертифицирован и находится в серийном производстве, и это ключевой момент, который отвечает на вопрос об импортонезависимости — «заместить самолет без двигателя невозможно».

«Что касается остальных компонентов, то все системы разрабатывались в России, но в процессе разработки предполагалось, что в них будут использоваться западные комплектующие», — добавил Гусаров.

Отметим, что сертификация и ввод в эксплуатацию первых экземпляров МС-21 были запланированы на 2016 год, а в 2017-м должно было начаться серийное производство. Впоследствии сроки неоднократно сдвигались.

По словам Романа Гусарова, производство МС-21 должно было стартовать в 2022 году. Оно «было отложено практически на два года» из-за санкций. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее обещал, что серийный выпуск начнется в 2025 году.

«Поставка первых четырех МС-21 в авиакомпанию „Россия“ запланирована на IV квартал 2024 года. К тому моменту уже должны быть разработаны и произведены, испытаны и сертифицированы все компоненты самолета. Сейчас этот процесс идет, но времени потребуется больше — не на разработку, а на сертификацию, которая является достаточно длительным процессом и занимает около года», — пояснил Гусаров.

С учетом наличия отечественного двигателя все остальное, по мнению собеседника NEWS.ru, вполне возможно сделать за два года.

«Наша промышленность находится на очень хорошем технологическом уровне, мы довольно сильно выросли за последние 10-15 лет. Так что в РФ должны выпускать компоненты не хуже западных аналогов», — добавил Роман Гусаров.

Какие особенности у МС-21, кто его будет производить

Самолет МС-21 предназначен для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Он имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных воздушных судов (4,06 метра). Он стал первым самолетом ближне- и среднемагистрального классов, крыло которого выполнено из полимерных композитных материалов, как у Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier CSeries.

Помимо Airbus A320/А321, а также Boeing 737-800 и MAX, предполагалось, что конкуренцию российской машине составит китайский Comac C919.

Проект самолета — это глубокая модернизация Як-42 ОКБ имени Яковлева. Изначально предполагалось, что он будет называться Як-242, но затем от этого названия отказались. Разработкой МС-21 занимается корпорация «Иркут» совместно с ОКБ Яковлева, КБ Бериева и компанией «АэроКомпозит», а производством — Иркутский авиазавод. В феврале 2014 года предприятие начало сборку первых опытных образцов машины, а в июне 2016 года там прошла презентация летного образца.

Длина самолета в зависимости от модификации составляет от 33,8 до 46,7 метра, размах крыла — от 35,9 до 36,8 метра, ширина салона — 3,81 метра, максимальная взлетная масса от 72,5 до 87,2 тонны, максимальная дальность полета — от 6 до 6,4 тысячи км. Он будет вмещать от 132 до 196 пассажиров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет МС-21

МС-21 совершил первый полёт 28 мая 2017 года. Впервые был открыт для публичного посещения на МАКС-2019 в сентябре 2020 года.

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