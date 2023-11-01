Новый российский пассажирский самолет совершил первый полет Опытный образец самолета Ил-96-400М прошел первые полетные испытания

Фото: uacrussia

Опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет в рамках испытаний, сообщили в правительстве России. По данным пресс-службы кабмина, испытания отечественного самолета прошли в штатном режиме. Министр промышленности РФ Денис Мантуров подчеркнул, что успешный полет Ил-96-400М продемонстрировал высочайший уровень компетенции российских конструкторов.

Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности. <...> В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, — отметил он.

Самолет был сконструирован в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, входящем в структуру Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Опытный образец судна пилотировали заслуженные летчики-испытатели России Сергей Сухарь и Игорь Зинов. Самолет планируют использовать для грузовых авиаперевозок и повышения транспортной доступности различных регионов страны.

Представители Ростеха ранее раскрыли сроки первого полета отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Предполагается, что он поднимется в воздух уже в декабре.