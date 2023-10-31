В Ростехе раскрыли сроки первого полета SJ-100 с российским двигателем Чемезов: SJ-100 с российским двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ближнемагистральный самолет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 отправится в первый полет в декабре 2023 года, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, после тестового полета самолет продолжит проходить испытания. Сроки их окончания остаются неизвестными.

Думаю, в конце этого года, в декабре, мы уже поднимем самолет полностью локализованный, он начнет проходить испытания, — рассказал Чемезов.

Отмечается, что опытный образец самолета SJ-100 отправился в полет в августе 2023 года. Тогда на нем были установлены франко-российские двигатели SaM146. В ходе испытаний инженерам Ростеха удалось подтвердить стабильность работы всех отечественных систем. Всего в самолете было заменено около 40 систем и агрегатов иностранного производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что успешное прохождение испытаний стало большим успехом для отечественного авиастроения с учетом сжатых сроков освоения новых технологий.

Как сообщалось ранее, правительство России продлило программу субсидирования кредитов для закупки самолетов отечественного производства. В ближайшие годы на эту программу будет выделено около 30 млрд рублей. Предполагается, что такая мера позволит снизить издержки лизингодателей и компенсировать финансовую нагрузку на российские авиакомпании.