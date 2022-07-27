Экс-пилот усомнился в возможностях Ирана обслуживать российские самолеты Экс-пилот Дельдюжов усомнился в возможностях Ирана обслуживать российские самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран никогда не был передовой страной, республика 40 лет под санкциями, в авиации — сплошной упадок: старые, древние самолеты, «которые они каким-то образом чинят», заявил NEWS.ru экс-пилот и президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. По его словам, Тегеран не располагает передовыми технологиями в области обслуживания воздушных судов.

Иран никогда не был какой-то передовой страной, 40 лет под санкциями, в авиации сплошной упадок: старые, древние самолеты, которые они каким-то образом чинят. Не знаю, нет там таких специалистов. Новых самолетов [у Ирана] нет, новых технологий передовых по ремонту тоже, — подчеркнул Дельдюжов.

Эксперт напомнил, что российские летчики работали в Иране на Ту-154 по схеме «мокрого лизинга» в 90-х и начале 2000-х годов. Из положительных моментов, связанных с авиаотраслью РФ, он отметил возобновление поставок запчастей в РФ французской компанией Airbus, а также параллельный импорт оригинальных деталей.

В России есть профессиональные инженеры и техники с 20-летним опытом эксплуатации импортных самолетов. Мощные центры созданы в «Аэрофлоте» и S7. Они знают, как ремонтировать, учились за рубежом, знают стандарты Boeing и Airbus. Единственное: мы отключены от технического сопровождения: прогресс не стоит на месте, разрабатываются новые приемы, технологии ремонта, и они не делятся с нами, по крайней мере, в Boeing. Airbus возобновил: представьте сами — разобьется самолет, а обвинят их, — подытожил Дельдюжов.

Ранее в Иране решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и техническом обслуживании отечественных авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави. Он отметил, что в новом документе говорится о поставках в РФ оборудования и деталей иранского производства, а также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Ирана.