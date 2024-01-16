Сокращаемым сотрудникам S7 предложили работу «Аэрофлот» и «Победа» готовы взять на работу сокращаемых бортпроводников S7

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» готовы рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса S7, заявили РИА Новости в представительствах авиакомпаний. В S7 ранее сообщили о сокращении численности сотрудников в столице и перераспределении летных экипажей в связи с уменьшением полетов из Москвы.

В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек. Вместе с тем компания готова на конкурсной основе рассмотреть всех бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, — заявили в «Аэрофлоте».

Уточняется, что лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», также готов открыть набор бортпроводников.

Авиакомпания S7 также предложила части сотрудников из столичного региона продолжить работу в Новосибирске или Иркутске, где предполагается усиление ее присутствия. При этом пилотам предоставили возможность пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в том числе Embraer 170, и продолжить работу в компании.

Ранее S7 урегулировала спор с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам. В компании отметили, что эта доля составляет около половины от всего авиапарка перевозчика.