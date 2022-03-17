Заслуженный пилот России назвал слабое место Ил-96

Советский и российский самолёт Ил-96 является немного устаревшей моделью, однако по авионике он не уступает Airbus, заявил NEWS.ru заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, если говорить о минусах этой модели, то в первую очередь выделяются сложности с двигателями.

П90Ф2 — 1990-х годов, это 32 года мотору. Желательно иметь мотор хотя бы выпуска 2010 года, 2015 года. Нет, эти моторы-то новые, они выпускаются на заводе, но просто концепция мотора, конструкция его несколько устаревшая. То есть должны быть новые двигатели — ПД-35, ПД-14, ПД-8, — сказал Сытник.

Он подчеркнул, что Россия как нефтедобывающая страна может поставить цену топлива, чтобы она была рентабельной для эксплуатации. В этой связи сложности с двигателями не выглядят катастрофическими.

Поэтому ничего страшного. Мы можем отставать лет на 5–10, но в последующем поменяем моторы. Допустим, фирмы Airbus и Boeing постоянно улучшают характеристики, поэтому новые модели модернизируются настолько, что Boeing 800 отличается от Boeing 300, это абсолютно разные модели, а название одинаковое. Поэтому и нам нужно идти по этому пути, это путь мирового развития авиации, и не стесняться выпускать те модели, которые если и устарели, то ничего страшного, — подчеркнул пилот.

Сытник добавил, что Ту-214 и двухчленный Ту-204СМ ничем не отличаются от Airbus и Boeing, ни по характеристикам расхода топлива, ни по выбросу топлива. По его мнению, эти машины можно запускать сериями и они будут спокойно работать.