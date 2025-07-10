Блюда из кабачков — это не только икра и оладьи. Это целая вселенная вкуса: от хрустящих чипсов до нежных запеканок, от ароматных супов до фаршированных «лодочек». Простые, быстрые, диетические — кабачки удивят вас своим разнообразием. Погружаемся в кабачковую кулинарию: вот восемь рецептов блюд из этого удивительного овоща.

Рецепт салата из кабачков — вкусно и питательно

Салат из кабачков с фасолью

Витаминный салат из кабачков и моркови

Самая вкусная запеканка из кабачков

Фаршируем кабачки творогом и зеленью

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Простые и вкусные маринованные кабачки

Салат из кабачков с пряной заправкой

Рецепт салата из кабачков — вкусно и питательно

Кабачки тщательно промойте, срежьте кончики. Нарежьте аккуратными мелкими кубиками. Морковь измельчите на терке со средними отверстиями. Нашинкуйте головку репчатого лука соломкой. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте до прозрачности и легкого золотистого оттенка около 5 минут. После этого добавьте тертую морковь и жарьте все вместе, помешивая, около 3 минут. Всыпьте нарезанные кубиками кабачки. Обжаривайте всю овощную смесь, периодически помешивая, примерно 7 минут до мягкости кабачков. Снимите сковороду с плиты. Немедленно добавьте к горячим овощам измельченный чеснок, немного соли и черного молотого перца. Переложите остывшие овощи в салатницу. Добавьте майонез (или греческий йогурт).

Кабачки — это не только оладьи! Топ-8 неожиданных идей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с фасолью и кабачками

Подготовьте кабачок: тонко нарежьте и быстро обжарьте с ложкой масла. Промойте фасоль, лук нашинкуйте тончайшими полукольцами («перьями»), сыр разомните. Приготовьте цитрусово-чесночную эмульсию, взбив масло с соком лимона и чесночным пюре. На тарелке красиво разложите кабачковые ломтики веером. Сверху выложите фасоль и украсьте луковыми «перьями». Щедро полейте ароматным соусом. Завершите оформление сыром, зеленью петрушки, специями.

Витаминный салат из кабачков и моркови

Натрите кабачок на терке для корейской моркови, чтобы получилась тонкая соломка. Нагрейте в сковороде оливковое масло. Обжарьте морковь в течение 4 минут, слегка смягчая. Положите кабачок и готовьте овощи еще некоторое время на умеренном огне, пока они не станут нежными. Добавьте к овощам мелко нарезанный чеснок, приправьте по вкусу, сбрызните соком лимона. Хорошо перемешайте. Подавайте салат, украсив его рубленой зеленью.

Самая аппетитная запеканка из кабачков

Кабачки натрите на крупной терке и обязательно слейте выделившийся сок. В миске взбейте яйца, добавьте муку, натертый пармезан, соль и перец. Перемешайте яичную смесь с кабачками. Если используете мясо, добавьте его в эту же массу. Переложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C примерно 30 минут до появления аппетитной золотистой корочки. Подавайте готовую запеканку со сметаной или свежей зеленью.

Самая аппетитная запеканка из кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршируем кабачки творогом и зеленью

Разрежьте кабачки вдоль и ложкой аккуратно выскоблите сердцевину, оставив стенки около 1 см. Мелко порубите мякоть и соедините ее с творогом, яйцом, сметаной и зеленью. Не забудьте посолить и поперчить полученную начинку по своему вкусу. Заполните этой ароматной творожной смесью кабачковые «лодочки». Разместите их на противне с пергаментом и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку. Кабачки должны стать мягкими, а верх — подрумяниться. Подавайте аппетитные запеченные кабачки, щедро сдобренные свежей зеленью и охлажденной сметаной.

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Молодой кабачок натрите мелкой стружкой. Присыпьте солью, дайте постоять 5 минут и тщательно отожмите выделившуюся жидкость. В миску с кабачком вбейте яйцо, добавьте муку, карри, щепотку чесночной приправы и столовую ложку рубленого свежего укропа. Хорошо перемешайте. Выкладывайте тесто на разогретую сковороду и жарьте оладушки до золотистого хруста. Для соуса смешайте густой йогурт, лимонный сок и щепотку соли. Подавайте теплые оладьи с йогуртовым соусом, украсив хрустящими поджаренными кедровыми орешками.

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Простые и вкусные маринованные кабачки

Подготовьте 1 кг молодых кабачков, нарезав их толстыми брусочками. Плотно уложите кабачки в банки, прослаивая ароматными зонтиками укропа, дольками чеснока и листьями смородины. Сварите раствор: в 1 литре воды растворите соль, сахар. Добавьте черный перец горошком и лавровый лист. После закипания влейте яблочный уксус. Горячим маринадом залейте содержимое банок. Плотно закатайте, укутайте пледом, после чего оставьте на сутки для остывания. Через 3 недели кабачки достигнут идеальной пропитки и обретут насыщенный вкус.

Кабачковый салат с пряной заправкой

Кабачки нашинкуйте тончайшими лентами. Посыпьте их небольшим количеством соли, подождите пару секунд, затем удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Обжарьте ленты на сковороде по 30 секунд с каждой стороны до достижения нежной текстуры. Смешайте заправку из лимонного сока, оливкового масла, меда, измельченного чеснока и зернистой горчицы. Теплые кабачковые ленты выложите на блюдо и сбрызните ароматной заправкой. Декор: свежие листья базилика, тертый пармезан, поджаренные кедровые орехи. Перед сервировкой дайте настояться 15 минут.