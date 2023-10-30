Дуров с иронией пригрозил антисемитам блокировкой в Telegram Дуров заявил, что каналы с призывами к насилию будут заблокированы в Telegram

Фото: Global Look Press

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице заявил, что все каналы с призывами к насилию будут заблокированы администрацией платформы. В пример он привел скриншот из сообщества «Утро Дагестан», с которым связывают нарушения порядка в махачкалинском аэропорту 29 октября. К публикации Дуров также прикрепил коллаж со своим портретом, стилизованным под мужчину кавказского происхождения. Фото сопровождалось призывом против ксенофобии.

Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира, — написал Дуров.

Сразу после этого канал «Утро Дагестан» был заблокирован. До этого Telegram-канал «Война с фейками» сообщал, что провокации в Дагестане были организованы украинскими центрами информационно-психологических операций с помощью ресурсов, входящих в сетку сбежавшего из РФ на Украину журналиста Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Вечером 29 октября несколько сотен жителей Махачкалы прибыли в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. В соцсетях сообщалось, что этим рейсом прибудут беженцы из Израиля, которые и были целью манифестантов.