Стало известно, когда мобилизованных россиян могут отправить на фронт Бывший министр обороны ДНР Стрелков: мобилизованные граждане отправятся в зону СВО через 2-3 недели

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с NEWS.ru предположил, что мобилизованные граждане отправятся на спецоперацию через 2-3 недели. По его мнению, ВСУ еще не исчерпали всех своих резервов, вследствие чего отправлять прямой сейчас резерв против украинской армии будет рискованным шагом. Он предупреждает, что Киев будет стремиться использовать эту возможность.

На данный момент противник не исчерпал своих резервов. И именно поэтому бросать резервы ВС РФ и снимать их с других участков фронта — это элементарно означает рисковать повторением ситуации под Балаклеей, только в большем масштабе. При этом российские войска получат подготовленные резервы и наполнят свои части и соединения достаточным количеством мобилизованных резервистов только через 2-3 недели. Именно данным обстоятельством Киев сейчас и пытается воспользоваться, — заявил Стрелков.

Ранее Гиркин отметил, что в настоящее время украинские войска могут добиться действительно серьезного стратегического успеха только на южном направлении, на участке от Угледара до Днепра. По его словам, чтобы не допустить этого, российским военным необходимо не расслабляться и все время контролировать ситуацию.

Эксперт пояснил, что в случае прорыва ВСУ получат очень хорошие шансы перейти к перешейкам и таким образом блокировать всю херсонскую группу ВС РФ на правобережье Днепра. Кроме того, украинские войска могут прорваться к Азовскому морю в районе Бердянска и попытаться отбить Волноваху.