«У меня с Женей всё складывается»: Милохин намекнул на роман с Медведевой

Журналисты NEWS.ru побывали на съёмках нового выпуска «Ледникового периода», где стали свидетелями нежных отношений Дани Милохина и Евгении Медведевой, выслушали «оправдания» актёра Кирилла Зайцева после страстного танца с замужней Оксаной Домниной и не удивились признанию бывшего жениха Ольги Бузовой Давы Манукяна о капризных женщинах, которые ему «уже надоели».

Татьяну Тарасову будто подменили

Одним из первых сюрпризов нового сезона «Ледникового периода» стала председатель жюри Татьяна Тарасова. Её, обычно настроенную критично по отношению к участникам, будто подменили. Тарасова почти не распекает пары, а называет их «милыми», «трогательными» и «клёвыми».

В закулисье съёмочного павильона кипели свои страсти. Одни участники нервничали, другие признавались друг к другу в нежных чувствах.

Я бы не рискнула выйти на лёд ни сегодня, ни вообще, если бы не поддержка такого сильного партнёра, — прокомментировала NEWS.ru своё участие Аглая Шиловская, которая катается с чемпионом мира Максимом Шабалиным.

Татьяна Тарасова оценила их выступление как «достойное». И посоветовала «не бояться брать номера не только лирические, которые в проекте преобладают, но и вот такие, комедийные». Она отметила, что «обычно участники почему-то побаиваются ставить такие номера, а зря».

Медведева и Милохин «поймали контакт»

Даня Милохин и Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце приехала на съёмки с детьми — 8-летним сыном Тимофеем и 5-летней Мией. Дети попытались было закапризничать, но Агата сказала малышам: вот-вот на съёмочную площадку приедет Даня Милохин. Тимофей и Мия оказались фанатами тиктокера, обрадовались возможности лично увидеть кумира и сфотографироваться с ним, поэтому сразу прекратили капризничать.

Милохин и его партнёрша, фигуристка Евгения Медведева, — самая юная пара на проекте. Блогер всячески намекал на роман с Медведевой: рассказал, что уже успел набить себе в её честь трогательную татуировку — медвежонка на льду. На одном коньке мишки написано «Я люблю Даню», а на втором — «Жека». Таким образом 19-летний тиктокер практически признался фигуристке в своих нежных чувствах, которых, впрочем, и не скрывает.

Мы нашли общий язык сразу, с первого дня, как только нас попытались скрестить, — признался Даня NEWS.ru

На этих словах Евгения Медведева явно смутилась и поправила друга, подсказав ему, что правильнее говорить не «попытались скрестить», а «поставили в пару».

Да, поставили в пару. Мы сразу поймали контакт. Даже вчера, допустим, Женя прислала мне фотку, что сидит на маникюре — я в ответ отправил ей фотку своего маникюра, который делал как раз в этот же момент. То есть мы на одной волне, — дополнил Милохин.

Данила отметил, что после первого эфира у него прибавилось фанатов из числа пенсионеров.

Бабушки и дедушки, которые смотрели предыдущий, первый выпуск «Ледникового периода», подходят на улицах, и говорят: «Даня, ты молодец! Вы с Женей оба молодцы!» — поделился блогер.

Молодые поклонники тиктокера прозвали пару «Медвелохиными», соединив фамилии Медведевой и Милохина, что очень развеселило Евгению, которой такой креатив пришёлся по душе.

Медведева пообещала бороться на проекте за победу и попросила шёпотом — так, чтобы этого не услышал Даня — больше не напоминать ему о падении на первом выступлении. Потому что Милохин, по её словам, «очень переживал».

Мы живём сегодняшним днём. А сегодня у нас прогресс налицо, намного увереннее катаемся. В том числе по одному. Нет такого, чтобы друг за друга зацепились, повисли и ехали, — рассказала NEWS.ru Евгения.

Милохин буквально светился от радости, находясь рядом с Медведевой, и признался, что счастлив, как никогда.

Я доволен, как у меня всё складывается — и с Женей, и на льду, и вообще, — загадочно улыбнулся блогер.

Страстный поцелуй Зайцева с Домниной и капризные женщины Давы

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом сезоне «Ледникового периода» дебютировала бывшая фигуристка Наталья Забияко. Член жюри Татьяна Навка призналась, что считает её «новым секс-символом шоу».

Наталья, в свою очередь, рассказала NEWS.ru об успехах на льду своего партнёра — внука Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова.

Мне прекрасно работается с Никитой, он очень хорошо воспитан, трудолюбивый. Главная наша сложность в том, что он никогда раньше не стоял на коньках. В отличие от некоторых других участников, которые, например, хотя бы играли в хоккей или тренировались на льду, у него такого опыта нет. Но опыт — дело наживное, — считает Забияко.

Один из самых ярких номеров выпуска получился у Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева. Их выступление было полукомедийным, полуромантическим, а в самый разгар исполнения фигуристка и актёр принялись страстно целоваться.

Какая страсть, поцелуи! Но женщина (героиня номера в исполнении Оксаны. — NEWS.ru) получилась капризная. Мы, мужики, от таких быстро устаем, — прокомментировал выбывший из проекта из-за травмы и приглашённый в жюри Дава Манукян.

Кирилл Зайцев сделал комплимент Домниной, признавшись, что не ожидал от спортсменки столь ярких актёрских способностей.

Наши поцелуи и страсть — это, конечно, игра. Когда номер заканчивается и камера выключается, мы говорим «всем спасибо за внимание» и расходимся по домам к своим семьям, — подытожил актер, упреждая слухи о возможной лав-стори.

К слову, супруг Оксаны Роман Костомаров также участвует в «Ледниковом периоде» — он катается в паре с актрисой Анной Старшенбаум.

Эфир очередного выпуска проекта смотрите в ближайшую субботу на Первом канале.