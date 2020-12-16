Костомаров впервые показал лицо пятилетнего сына

https://static.news.ru/photo/af225468-4080-11eb-8de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фигурист Роман Костомаров после завершения съёмок в шоу «Ледниковый период» уехал с семьёй отдыхать на Мальдивы.

Спортсмен воспитывает вместе с супругой Оксаной Домниной девятилетнюю дочь Настю и пятилетнего сына Илью. Лицо своего наследника фигурист ещё ни разу не показывал своим поклонникам. Однако в этот раз он решил сделать исключение и опубликовал в Instagram фото со своим сыном. На снимке фигурист вместе с Ильёй сидят на пляже у моря.

Всем пятюню от нас с сыном! — написал Костомаров.

Подписчики с восторгом отреагировали на фото, отметив, что мальчик очень похож на своего отца.

«Папина копия! Какие классные! Супер-мальчишки! Красавцы!», написали пользователи Сети.

Ранее лицо маленькой дочки впервые показала фигуристка Юлия Липницкая. 22-летней олимпийской чемпионке удалось скрыть свою беременность. О том, что она родила, фанаты узнали спустя несколько месяцев. Поклонники тут же написали молодой маме множество комментариев с комплиментами и отметили, что ребёнок похож на Юлию, сообщал NEWS.ru.

Девочку назвали Каталиной. Её отцом является коллега по льду Владислав Тарасенко, с которым Липницкая познакомилась ещё в тот период, когда тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Пара не скрывала свои отношения.