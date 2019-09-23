https://static.news.ru/photo/0bbe781a-dde4-11e9-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» в главной роли.

Медведева является двукратным чемпионом мира и Европы, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. Также в шоу примут участие олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров и бронзовые призёры Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Шоу пройдёт с 30 декабря по 7 января 2020 года на «ЦСКА Арене».

Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне, писал News.ru.