Российская фигуристка Евгения Медведева выступит в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» в главной роли.
Медведева является двукратным чемпионом мира и Европы, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. Также в шоу примут участие олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров и бронзовые призёры Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин.
Шоу пройдёт с 30 декабря по 7 января 2020 года на «ЦСКА Арене».
Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне, писал News.ru.