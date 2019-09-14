https://static.news.ru/photo/d0485394-d67e-11e9-b111-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне. Состязания серии «Челленджер» Autumn Classic International прошли в канадском Оквилле.

Двукратная чемпионка мира из России после короткой программы занимала второе место. Произвольная программа принесла ей 142,29 балла. По сумме двух прокатов Медведева набрала 217,43 балла. Этого хватило, чтобы занять итоговое второе место, сообщает РИА Новости .

Турнир в Канаде выиграла японка Рика Кихира. Она оказалась лучшей в каждом из прокатов, получив по сумме двух выступлений 224,16 балла. Третьей на пьедестал поднялась фигуристка из Южной Кореи Лим Ын Су. Её итоговый результат составил 184,38 балла.

Ранее News.ru сообщал, что Медведева рассказала о быте в Канаде, где она живёт и тренируется. По её словам, там невозможно обходиться без автомобиля, но пока сама за руль не садилась. Ходит по магазинам и очень часто, потому что следит за своим питанием, готовит себе сама. Также она заявила, что живёт в апартаментах с очень красивыми видами из окна.