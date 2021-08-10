Тарасова ответила украинской судье, объяснившей поражение Авериной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова украинской судьи Лидии Виноградной, которая объяснила поражение Дины Авериной в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио недостаточной сложностью тела. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё, — сказала Тарасова.

Она добавила, что видит в судейском решении политику и после таких «безобразных и нечестных соревнований» не хочется работать тренером.

Ранее судья Виноградная заявила, что преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было огромным и они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счёт более чистого исполнения.

Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту. Россия осталась без золотой награды в художественной гимнастике впервые с 1996 года.