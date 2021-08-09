Украинская судья объяснила причины поражения сестёр Авериных в финале Игр

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу арбитров, которые оценивали финал личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Её слова появились на странице бронзового призёра Олимпиады-2016 Анны Ризатдиновой в Facebook.
Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным. Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счёт более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой, — объяснила Виноградная.
Трудность тела и стала ключевым фактором в определении оценок. Вопросы относительно работы судейской бригады появились после первого же упражнения с обручами в финале олимпийского турнира. Российская сторона обратилась к арбитрам с протестом по поводу оценок, выставленных Арине Авериной, однако изменений не последовало. Но главным возмущением стало заключительное упражнение израильтянки, где она уронила ленту, допустив серьёзную ошибку. Тем не менее судьи посчитали правильным поставить 22-летней спортсменке наивысший балл. По итогам четырёх видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, отреагировала на жалобы представителей России относительно несправедливых оценок арбитров.