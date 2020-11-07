Звезда «Психологини» рассказала о неприятностях с полицией

https://static.news.ru/photo/8c17c136-2174-11eb-968c-fa163e074e61_660.jpg Анна Старшенбаум Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Старшенбаум, известная по сериалам «Психологиня» и «Московские тайны» рассказала историю, чуть не закончившуюся для неё серьёзными проблемами. Её машину остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив что-то неладное с актрисой.

Артистку попросили предъявить документы, долго изучали внешний вид женщины, который показался им странным.

И я понимаю, что я себя веду очень странно. Он мне прямо фонариком в глаза, в зрачки светит и говорит: «С вами все в порядке?», — рассказала историю Старшенбаум в Instagram.

Актриса согласилась, что и в самом деле выглядела подозрительно. Она в тот день ничего не ела, много снималась и пила кофе. Это негативно отразилось на её состояние, что и объяснила актриса полицейским. В итоге её отпустили, но Старшенбаум признаётся, что не в первый раз попадает под пристальное внимание из-за своей работы.

Мне часто говорят: «Ты что? Ты что-то принимаешь? Противозаконное?» Нет, я просто очень завожусь, когда работаю, и выгляжу реально необычно немножко. Но я ничего не употребляю. Никогда, — заверила поклонников актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Анна Старшенбаум раскритиковала передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», в которой недавно приняла участие. По её словам, анонсирующий ролик, который был показан в начале программы, оказался лживым.