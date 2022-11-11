«Пятница» запускает «Сердце Ивлеевой». Настя правда ищет мужа или пиарится? 11 ноября на канале «Пятница» премьера шоу «Сердце Ивлеевой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

11 ноября на канале «Пятница» стартует реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». За внимание блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой поборются 50 мужчин разного возраста, достатка и профессий. Создатели проекта обещают, что среди претендентов не будет «никаких альфонсов, хайпушников, перекачанных качков-баклажанов и мамкиных рэперов, а только настоящие и искренние мужчины». При этом зрители не перестают спорить о возможной постановочности дейтинг-шоу: «Сердцу Ивлеевой» предшествовали «Замуж за Бузову», «План Б», «Холостяк», где знаменитости также пытались построить отношения. NEWS.ru рассказывает, чем заканчивается поход звездных участников за большой и чистой любовью и какова цель таких проектов — помочь богатым и известным найти вторую половину или пропиарить их же, собрав рейтинг за счет громких имен.

«На этом проекте может появиться и сам Элджей»

Незадолго до премьеры Настя Ивлеева призналась, что согласилась участвовать в проекте, поскольку ей «интересно посмотреть, какой сейчас пошел мужчина».

Я была долго в отношениях: три года. Я не обращала на это внимание, а сейчас мне реально будет интересно наблюдать, потому что столько перемен. Как мужчины ухаживают? Какие комплименты они делают? Я буду очень рада, если действительно что-то может получиться с человеком, — рассказала Ивлеева в эфире «Пятницы».

О некоторых участниках стало известно до старта проекта. Так, на «Сердце Ивлеевой» пришел «двойник» Элджея, который заставил звезду расплакаться.

Артем Голов из Нижнего Новгорода носит ту же прическу, что бывший муж телеведущей, и тоже занимается музыкой. Сам парень отрицает, что специально копирует стиль известного хип-хоп-исполнителя. Несмотря на это, Настя дала ему зеленый свет.

Окей, ты проходишь дальше, но на этой волне дальше точно прокатиться не получится, — сказала Ивлеева на съемках передачи.

Но не все принимают «Сердце Ивлеевой» за чистую монету. Светский журналист Алена Жигалова считает, что новое шоу может быть пиар-акцией. Накануне запуска шоу Настя то объявляла об окончательном расставании с Элджеем, то всячески демонстрировала теплые отношения с рэпером, сам певец незадолго за премьеры «Сердца Ивлеевой» выпустил новую песню. Журналистка не исключает, что Настя и Элджей не разводились.

Сейчас подождите! Нас ждет какая-то мелодрама с приходом этого Элджея на шоу, там он будет разбираться с этими мужиками, трактористами и сыроварами. А самое интересное, что в итоге она снова сойдется с Элджеем. Попомните мои слова! — спрогнозировала Жигалова в эфире YouTube-канала Super.

В отличие от Жигаловой телекритик Александр Горбунов допускает, что сердце Ивлеевой действительно может быть свободным и она найдет себе подходящего партнера. Однако он тоже не отрицает версии, что на шоу придет сам Элджей.

Разумеется, продюсеры всегда продумывают интересные ходы. Я не исключаю, что на этом проекте появится сам Элджей или его родственники, или какие-нибудь знаковые места, где Настя была вместе с Элджеем. Мы не знаем всех договоренностей продюсеров, их желаний и финансовых возможностей. Любой поворот может быть в любом телепроекте, — отметил Горбунов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Щука с золотым кольцом Бузовой в животе

Шоу «Сердце Ивлеевой» напоминает такие форматы реалити, как «Замуж за Бузову» и «Холостяк». Правда, Бузова выбирала себе мужчину из 15 участников. Победителем проекта стал сыровар Денис Лебедев. Отношения у звезды и предпринимателя не сложились, так как, по словам телеведущей, мужчина оказался мошенником и лишь хотел воспользоваться ее известностью.

Как сообщали СМИ, еще до проекта он занял деньги у некоего агентства и именно этими средствами оплачивал шикарные свидания с телезвездой. Взамен Лебедев якобы обещал выиграть проект, вернуть деньги и прорекламировать поддержавшее его агентство. Затем до Ольги дошли сведения, что Денис изменял ей, мог заниматься рукоприкладством и принимать запрещенные вещества. Лебедев пытался вернуть расположение Бузовой, но та дала отпор. Тогда мужчина решил показательно скормить рыбам кольцо, которое намеревался подарить Ольге.

Делай добро и бросай его в воду! Теперь в реке Каменка в Суздале живет щука, в животе которой кольцо из белого золота, изготовленное по моей идее, — заявил Денис в соцсети.

Но и на этом герой не остановился: он пришел на проект «План Б», в котором экс-ведущая «Дома-2» приняла участие сразу после реалити-шоу «Замуж за Бузову». Суть шоу заключалась в том, что ведущая искала жену комику Тимуру Батрутдинову, а он — мужа для Бузовой. Однако мать Бузовой и сам Тимур не пропустили Лебедева в шоу под предлогом, что Ольга поставила условие: она откажется от проекта, если в нем будет участвовать Лебедев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Тимур Батрутдинов

«Девушки идут за медными трубами и за известностью»

Батрутдинов также был героем шоу «Холостяк». Артист заверял, что участием в данном проекте хочет развеять свой страх перед семейной жизнью, однако попытка не удалась. К тому же юморист стал скептически относиться к выбору спутницы с помощью ТВ.

После финала «Холостяка» Тимур какое-то время встречался с победительницей проекта Дарьей Канануха. Однако продолжительные отношения у них не сложились: телеведущий понял, что свидания с ним для Дарьи — всего лишь продолжение шоу.

Был такой момент, который меня немного всколыхнул. На одном из свиданий мы сфоткались на память, потом вижу эту фотку у нее в соцсети. Я понял, что у нее, по сути, шоу продолжается, — объяснил Батрутдинов в шоу «А поговорить?» Ирины Шихман.

Перед участием в проекте Тимур даже был готов к тому, что бороться за его сердце придут эскортницы.

Девушки изначально идут, зная, на что они идут. У них растет число подписчиков. Конечно, я не могу залезть в голову всем. Понятно, что не все идут в «План Б», чтобы полюбить и выйти замуж за Батрутдинова. В случае с «Холостяком» уж тем более. Девушки идут туда, не зная, кто будет холостяком. Девушки идут за медными трубами, за известностью. Я даже не исключаю, что туда приходят жрицы эскортных услуг, которые так поднимают себе цену, — заявил шоумен.

Тимуру до сих пор приписывают разные романы, но актер признается, что так и не встретил свою судьбу.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Тимати

Сначала ночь в «Бурдж-Халифа», а потом серф-кемп с другой участницей

Шоу «Холостяк» вообще не славится хеппи-эндами. Так, в восьмом сезоне программы героем проекта стал певец и предприниматель Тимати, а победительницей — модель Катя Сафарова. Рэпер красиво ухаживал, особенно девушке запомнилось одно из тайных свиданий.

Мы всю ночь катались на мотоцикле, потом поехали в «Бурдж-Халифа», поднялись на высокий этаж, чтобы посмотреть на Дубай. На ночь мы разъехались по своим отелям, а на следующий день катались на досках и пошли на ужин. Я забыла, что мы на проекте, потому что у нас было самое обычное свидание, как в жизни. Мы сидели и болтали как обычная пара, — рассказывала модель.

После проекта пара какое-то время появлялась на публике, но спустя несколько месяцев стало известно об их расставании. Сначала Тимати пригласил Катю в путешествие с его семьей, где модель под конец отдыха поняла, что рэпер не ее человек. Затем Сафарова отправилась в Барселону, а Тимати поехал в серф-кемп, куда пригласил бывшую участницу «Холостяка» Марию Вебер.

Когда вы в отношениях, которые и так приходится скрывать от всего мира, неприятно узнавать о том, что другая участница шоу на островах вместе с твоим парнем, не лично от него, а из stories, — досадовала модель.

«Даже если тебе вообще никто не нравится, ты должен делать вид и соблюдать интригу»

Пожалуй, единственным позитивным итогом «Холостяка», да и всех отечественных дейтинг-шоу можно назвать отцовство певца Алексея Воробьева, участвовавшего в четвертом сезоне проекта. Матерью ребенка исполнителя стала участница пятого сезона блогер Татьяна Челышева.

По мнению телекритика Александра Горбунова, соображения пиара влияют на решение той или иной звезды об участии в романтическом проекте.

Пиар же вещь такая: если ты находишься в эпицентре чего-то, то о тебе все знают. Проходит немного времени, и о тебе все забыли, поэтому нужно постоянно питать свою аудиторию, — объясняет критик.

Горбунов сомневается, что телепроект может помочь знаменитостям найти личное счастье. По его мнению, в обычной жизни шанс встретить свою судьбу гораздо выше, а «на любом шоу всегда ограниченное количество участников, и даже если тебе вообще никто не нравится, ты должен делать вид и соблюдать интригу, потому что все подписывают контракт и получают деньги».