Рэпер Элджей собрался обжаловать приговор по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) намерен обжаловать приговор по делу о пропаганде наркотиков. Согласно решению суда, исполнитель должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат знаменитости Пётр Заикин, слова которого приводит РЕН ТВ.

Решение суда будет обжаловано, — сказал защитник Элджея.

При этом юрист уточнил, что ему пока неизвестно, в чём именно состояла пропаганда наркотиков, в которой обвиняют его подзащитного. Заикин пояснил, что ему нужно сперва ознакомиться с материалами дела. Он также рассказал, что на текущий момент Узенюк отдыхает на Кипре. Принять участие в судебном процессе молодой человек не захотел.

Журналисты также поинтересовались у адвоката, намерен ли рэпер получить гражданство острова. На это юрист ответил, что он не располагает такими подробностями, и посоветовал обратиться к музыканту напрямую.

3 декабря Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков. В полицию на исполнителя пожаловалась Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной. Глава Лиги заявляла, что обращение было связано с «откровенной пропагандой наркотиков» в одном из видеоклипов Элджея.

До этого исполнителя заметили на Кипре, когда он выходил из иммиграционного центра. Как оказалось, артист уже месяц не находится в России. Это породило слухи о том, что музыкант может попытаться получить гражданство острова.