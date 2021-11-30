Рэпера Элджея заметили в иммигрантском центре на Кипре

Российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, более известного как Элджей, заметили на Кипре, когда он выходил из иммиграционного центра. Как оказалось, артист уже месяц не находится в России, сообщил Telegram-канал Peopletalk. По некоторым данным, исполнитель может попробовать получить гражданство Кипра.

На данный момент неизвестно, уехал ли музыкант в островное государство один, или его бывшая супруга Настя Ивлеева отправилась вместе с ним, а также будет ли он пробовать получить гражданство Кипра. Незадолго до этого телеведущая выкладывала в соцсетях снимок экс-возлюбленного в салоне автомобиля Анастасии Mercedes-Benz «Гелендваген». Однако по некоторым данным, Элджея в России нет уже около месяца.

Стало известно, что рэперам Моргенштерну и Элджею может грозить обвинение в пропаганде наркотиков в песнях, в частности речь идёт о клипах Hello Kitty Элджея и «Виски на завтрак» Моргенштерна.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн может быть причастен к распространению наркотиков через Интернет. После этого стало известно, что рэпер отменил концерты и уехал из России на неопределённое время, он находился в Дубае.

СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.