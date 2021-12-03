Суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексей Узенюк), за пропаганду наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В полицию на исполнителя ранее жаловалась Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной.

Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве ранее обратилась Лига безопасного интернета. Как отметила глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, обращение было связано с «откровенной пропагандой наркотиков» в одном из видеоклипов Элджея.

Ранее PR-директор рэпера Владислав Козлов в разговоре с NEWS.ru заявил, что у него нет информации о планах артиста уехать из РФ на постоянное место жительство в другую страну. Так представитель музыканта прокомментировал сообщения СМИ о том, что шоумена заметили на Кипре, когда он выходил из иммиграционного центра. По предварительным данным, исполнитель уже месяц находится за пределами РФ.

После обращения в МВД Лиги безопасного интернета на 100 тысяч рублей был оштрафован блогер и журналист Юрий Дудь. Суд признал его виновным в пропаганде наркотических веществ в двух интервью, опубликованных на YouTube.