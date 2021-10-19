Названа сумма штрафа Юрию Дудю за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил блогеру и журналисту Юрию Дудю штраф в размере 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотических веществ в двух интервью, опубликованных на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передаёт ТАСС. Заседание по административному делу прошло 20 октября, ответчик на него не явился.

Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано путём апелляции. Как сообщил РИА Новости адвокат блогера, защита намерена воспользоваться этой возможностью.

Ранее сообщалось, что в рамках данного дела журналисту мог грозить штраф до 1,5 млн рублей. Психолингвистическая экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотиков в двух видеороликах.

С требованием проверить программы Юрия Дудя в полицию обратились представители Лиги безопасного интернета, которой руководит дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина. Организация называет своей целью противодействие «опасному контенту». В частности, Лига просила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTok из-за контента с информацией о суицидах, пропагандой наркотиков и оскорблением чувств верующих.