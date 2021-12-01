«Пока нет информации»: представитель Элджея о его планах уехать из России

PR-директор российского рэпера Алексея Узенюка (Элджей) Владислав Козлов в разговоре с NEWS.ru заявил, что у него пока нет информации о планах артиста уехать из РФ на постоянное место жительство в другую страну. Таким образом представитель музыканта прокомментировал сообщения СМИ о том, что шоумена заметили на Кипре, когда он выходил из иммиграционного центра. По предварительным данным, исполнитель уже месяц находится за пределами РФ.

Да, всё верно, [Алексей Узенюк] на Кипре с рабочим визитом. Да, вполне возможно [он вернётся в Россию]. Нет, у меня пока нет такой информации (о планах Узенюка уехать из РФ в другую страну. — NEWS.ru), — подчеркнул представитель музыканта.

На данный момент неизвестно, уехал ли музыкант в островное государство один или его бывшая супруга Настя Ивлеева отправилась вместе с ним, а также будет ли он пробовать получить гражданство Кипра. Незадолго до этого телеведущая выкладывала в соцсетях снимок экс-возлюбленного в салоне автомобиля Анастасии Mercedes-Benz «Гелендваген».

Рэперам Моргенштерну и Элджею может грозить обвинение в пропаганде наркотиков в песнях, в частности речь идёт о клипах Hello Kitty Элджея и «Виски на завтрак» Моргенштерна.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн может быть причастен к распространению наркотиков через Интернет. После этого стало известно, что рэпер отменил концерты и уехал из России на неопределённое время, он находился в Дубае.

СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.