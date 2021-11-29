Покинувшего Россию Моргенштерна сняли на видео в аэропорту Дубая

Покинувшего Россию рэпера Алишера Моргенштерна сняли на видео в аэропорту. Ролик опубликовал в TikTok директор рекламного агентства Артём Клюшин, сотрудничающий с музыкантом. На кадрах жена певца Дилара везёт его в тележке. Как предположили в «Известиях», видео было сделано в Дубае.

Угадайте, где, — подписал ролик Артём Клюшин.

По данным РЕН ТВ, пара сейчас живёт в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Сотрудники отеля эту информацию подтвердили.

Алишер Валиев / Моргенштерн tiktok.com

Ранее в СМИ появилась информация о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

Как сообщалось, СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.