Песни Моргенштерна снова проверят на наличие пропаганды наркотиков

Следственный комитет России проведёт очередную проверку музыки рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних, сообщил телеканалу RTVI источник в следственном управлении. Специалистами ведомства будет проверен контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.

В документах говорится о том, что мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Моргенштерна, «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков», — рассказал источник.

Также было отмечено, что в этот раз проверка СК будет распространяться не только на исполнителя, но также затронет его продюсера и оператора.

Основные вопросы у следствия вызывает контент, размещённый в период с 2013 по 2021 год. В нём могут содержаться призывы к «употреблению наркотических веществ среди неопределённой группы лиц, в том числе несовершеннолетних». Максимальное наказание в случае смерти потерпевшего по соответствующей статье (ст. 230 УК РФ) составляет 15 лет тюремного заключения.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были проведено по инициативе Лиги безопасного интернета.