Бузова приехала в Донецк с гуманитарной миссией Бузова доставила в Амвросиевку в ДНР партию гуманитарной помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Донецк с гуманитарной миссией. Она приняла участие в акции фонда «Здоровое Отечество», сообщается в Telegram-канале организации.

Сегодня в Донецк, от нашей организации «Здоровое Отечество» прибыл большой гуманитарный конвой. С миссией добра в составе волонтеров приехала певица и звезда-шоу-бизнеса Ольга Бузова, — указано в сообщении.

Представители Общероссийского народного фронта и Бузова доставили в Амвросиевку в ДНР партию гуманитарной помощи, сообщил ТАСС глава администрации района Игорь Бызов.

Ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Ростислав Антонов заявил, что певице Полине Гагариной стоит отдать часть своего гонорара с концерта к 85-летию региона «на адресную помощь мирному населению Донбасса». Парламентарий пояснил, что многие недовольны большой стоимостью выступления артистки, ведь ее гонорар составил почти 9 млн рублей.

Он отметил, что во время Первой мировой войны дочери царя Николая II помогали в госпиталях. По его мнению, Гагариной стоило бы поступить аналогичным образом и «подключиться к работе по вывозу детей из зоны боевых действий».