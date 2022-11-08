В список топовых блогеров попали иноагенты В списке топовых блогеров осени оказались Собчак, Дудь и Ивлеева

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Исследовательский холдинг Romir представил топ-10 блогеров осени 2022 года, в который попали иноагенты Юрий Дудь (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и Екатерина Шульман (вошла в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов). Рейтинг возглавила журналистка Ксения Собчак, которая написала в своем Telegram-канале, что новость об этом не заставит ее порадоваться.

Радоваться сейчас меня это точно не заставит, времена не те. Но оставлю для истории. Пусть будет. Спасибо за доверие, — написала Собчак.

Второе место в топе ушло журналисту Дудю, а замкнула тройку телеведущая Анастасия Ивлеева. На четвертом месте расположилась политолог Шульман, а на пятом — тревел-блогер Илья Варламов. Шестое место досталось актеру озвучки Дмитрию Пучкову (Гоблин), а на седьмом оказался тиктокер Даня Милохин.

Восьмое место занял консультант по семейным отношениям Сергей Яковлев (Сатья Дас), девятая строчка досталась блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и последнее, десятое место взял дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже стало известно, что Совета блогеров при Совете Федерации не существует.