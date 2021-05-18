«Этапы становления Зайца»: Батрутдинов показал примерку на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/bbe299f4-b882-11eb-9fff-96000091f725_660.jpg Фото: timurbatrutdinov/instagram.com

Комик Тимур Батрутдинов по многочисленным просьбам поклонников опубликовал в Instagram новые подробности его участия в шоу «Маска». На свежих фотографиях он примеряет костюм Зайца.

Мне пишут: «ты чего не выкладываешь зайца?» Слушаюсь и повинуюсь! И, как бы это ни звучало, выкладываю Зайца. Вот этапы становления Зайца от первого драфта до сценической версии. Привет и спасибо художникам по костюмам, — написал он.

На снимках видно, что изначально костюм выглядел иначе. С каждой примеркой художники добавляли новые детали, пока не сделали Зайца одним из самых запоминающихся артистов на проекте.

Поклонники поблагодарили комика, отметив, что он был одним из самых интересных участников.

Ну наш зайчик самый лучший, что ещё сказать! Гордимся тобой, — написала поклонница.

Ранее Батрутдинов показал своим подписчикам номер, который не вошёл в финальный выпуск шоу «Маска». Во втором сезоне проекта артист выступал в костюме Зайца и благодаря своим талантам полюбился многим зрителям. Он стал одним из четырёх участников, которые дошли до финала. Батрутдинов выбыл на первом этапе, но решил порадовать поклонников кадрами репетиции песни группы «Гости из будущего» — «Лучшее в тебе».