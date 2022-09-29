Депутат Драпенко: Тимати будет полезен для поднятия духа солдат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)

Рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) не стоит отправляться на фронт — он может быть более полезен для поднятия боевого духа солдат в качестве актера, считает заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Однако, по ее словам, не стоит «делать из артистов изгоев общества» и лишать их права быть мобилизованными или отправиться в зону боевых действий добровольно.

Тимати объявил вот, что если призовут, пойдет, не знаю, есть ли у него военно-учетная специальность, если нет — у него есть шанс пойти добровольцем. Я бы не хотела, чтобы он отправился на фронт, он замечательный, талантливый человек, вполне может быть полезен в качестве актера, поднимать боевой дух. Но лишить его этого права мы не можем, — заявила парламентарий.

По ее словам, артисты уже сейчас помогают на передовой, поднимая боевой дух товарищей своими выступлениями, но имеют право и обязанность служить стране в рамках частичной мобилизации. Она привела в пример других знаменитостей, которые выступают для солдат и посещают военные госпитали, среди которых были Денис Майданов, Катя Лель и Дмитрий Певцов.

Артисты — это такие же граждане РФ, как остальные, мобилизованы они могут в том случае, если у них военно-учетная специальность, которая сегодня нужна, если они проходили службу в армии, и если у них есть боевой опыт, — пояснила она.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее призвал рэпера Тимати выступить перед российскими военными, в том числе в зоне проведения СВО на Украине, с подходящим репертуаром. Парламентарий добавил, что концерты таких звезд «помогут держать удар и побеждать». Таким образом Колунов прокомментировал заявление артиста о готовность получить повестку из военкомата и пополнить ряды ВС РФ во время частичной мобилизации.