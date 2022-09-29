Рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) не стоит отправляться на фронт — он может быть более полезен для поднятия боевого духа солдат в качестве актера, считает заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Однако, по ее словам, не стоит «делать из артистов изгоев общества» и лишать их права быть мобилизованными или отправиться в зону боевых действий добровольно.

Тимати объявил вот, что если призовут, пойдет, не знаю, есть ли у него военно-учетная специальность, если нет — у него есть шанс пойти добровольцем. Я бы не хотела, чтобы он отправился на фронт, он замечательный, талантливый человек, вполне может быть полезен в качестве актера, поднимать боевой дух. Но лишить его этого права мы не можем, заявила парламентарий.

По ее словам, артисты уже сейчас помогают на передовой, поднимая боевой дух товарищей своими выступлениями, но имеют право и обязанность служить стране в рамках частичной мобилизации. Она привела в пример других знаменитостей, которые выступают для солдат и посещают военные госпитали, среди которых были Денис Майданов, Катя Лель и Дмитрий Певцов.

Артисты — это такие же граждане РФ, как остальные, мобилизованы они могут в том случае, если у них военно-учетная специальность, которая сегодня нужна, если они проходили службу в армии, и если у них есть боевой опыт, — пояснила она.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее призвал рэпера Тимати выступить перед российскими военными, в том числе в зоне проведения СВО на Украине, с подходящим репертуаром. Парламентарий добавил, что концерты таких звезд «помогут держать удар и побеждать». Таким образом Колунов прокомментировал заявление артиста о готовность получить повестку из военкомата и пополнить ряды ВС РФ во время частичной мобилизации.