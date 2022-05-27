Элджей выпустил новый трек о поцелуях с Ивлеевой: новинки «VK Музыки» Рэпер Элджей выпустил новый сингл, посвящённый его бывшей жене Насте Ивлеевой, а популярный певец Фогель записал трек «Не перебивай»

Фото vk.com/sayonaraboy

Рэп-исполнитель OBLADAET порадовал поклонников новой песней «Мутант», коллектив Dabro записал застольный трек «Давай запоём», Фогель представил на суд аудитории сингл «Не перебивай», а Элджей вызвал очередную волну обсуждения его жизни с экс-женой Настей Ивлеевой композицией Made in Italy. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

OBLADAET: «Мутант»

Новый релиз российского хип-хоп-исполнителя OBLADAET (Назар Вотяков) называется «Мутант». Фанаты музыканта ждали новинку ещё две недели назад. Ещё дольше, видимо, придётся ждать вторую часть прошлогоднего релиза Player’s Club, которую рэпер хотел выпустить в апреле, но вскоре после публикации анонса об этом событии он удалил его из соцсетей.

В тексте «Мутанта» много намёков и игры слов. А также есть отсылки к нескольким коллегам OBLADAET. Самые внимательные при прослушивании трека сделают немало открытий.

Dabro: «Давай запоём»

Дуэт Dabro, состоящий из уроженцев Донецкой области Ивана и Михаила Засидкевичей, выпустил новую песню под акустическую гитару. «Давай запоём» — это и ностальгия, и надежда на будущее. Трек о прогулках с друзьями, любви, застольях, поездках на машине с открытыми окнами, когда «впереди ещё много всего».

Хочется, чтобы эту песню пели в компании друзей и родных за большим столом. Чтобы она объединяла, дарила эмоции и всегда напоминала, как важно хотя бы иногда собираться вместе и отдыхать! — пояснили смысл композиции сами музыканты.

Фогель: «Не перебивай»

Популярный российский певец Фогель (Роберт Черникин) записал сингл «Не перебивай». Многие предыдущие треки музыканта с лёгкостью набирали сотни тысяч прослушиваний в интернете, и новая песня наверняка не станет исключением.

Изначально в песне «Не перебивай» был момент, где перечисляются строчки из треков, которые играют во время тусы, о которой рассказывает главный герой. Но я решил его вырезать, потому что подумал, что кто-то неправильно поймёт и воспримет это как оскорбление или дизреспект с моей стороны, но это не так. А в песне не объяснишь, что ты хотел сказать, — объяснил исполнитель.

Элджей: Made in Italy

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) напомнил о себе новым треком Made in Italy, в котором поклонники артиста увидели тоску музыканта по его бывшей жене — блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой.

Поцелуи Made in Italy, мы были убитыми. Чувства настоящие останутся забытыми. В огромной Москве вижу тебя везде, — читает Элджей.

В комментариях к песне фанаты Элджея вспомнили, что именно в Италии их кумир и Ивлеева провели медовый месяц в 2019 году. На обложку релиза рэпер поместил фото своего разбитого Lamborghini Urus, которое выкладывал в соцсетях два месяца назад. Поклонники рэпера предположили, что таким образом он сравнивает разрушенный брак с изувеченным авто.