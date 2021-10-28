Пугачёва подкачала губы, Басков вколол ботокс: хирург раскрыл секреты звёзд

Известный пластический хирург Павел Пиманчев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о способах внешнего преображения Аллы Пугачёвой, Николая Баскова и Ларисы Долиной, оценил шансы специалистов помочь потерявшей нос Алисе Аршавиной, а также подтвердил, что Ксения Бородина, уверяющая, будто никогда в жизни не делала пластические операции, не врёт.

«Басков вколол ботокс и убрал мешки под глазами»

Павел Пиманчев получил красный диплом московской медицинской академии имени Сеченова в 2010 году и стал первым пластическим хирургом в Москве, кто окончил ординатуру по специальности «Пластическая хирургия», а позже — аспирантуру по этому же направлению. С 2011 года доктор «делает лицо и фигуру» первым лицам отечественной политики и бизнеса, звёздам кино и эстрады. Не разглашая имён своих именитых клиентов из соображений профессиональной этики, специалист раскрыл некоторые нюансы индустрии.

Пластический хирург Павел Пиманчев Архив Павла Пиманчева

— Алла Пугачёва в последнее время заметно преобразилась. Это благодаря пластике?

— Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный.

Также губы подкачала. В её возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика.

— 72-летняя звезда ещё и очень сильно похудела.

— Похудеть возможно без помощи пластики — если придерживаться правильного питания и давать организму физические нагрузки.

Хотя некоторые, чтобы избавиться от лишнего веса, прибегают к процедуре искусственного уменьшения желудка (бариартрическая хирургия), чтобы быстрее насыщаться. А также делают липосакцию — удаление подкожно-жировой клетчатки. В своё время к данной процедуре прибегала Лолита, причём не скрывала этого, рассказывала публично.

Павел Пиманчев с Анной Семенович Архив Павла Пиманчева

— А что, как вы предполагаете, сделала с собой Лариса Долина, которая также в последнее время сильно изменилась и выглядит практически ровесницей своей дочери?

— Однозначно видно даже на фото: круговая подтяжка лица, круговая блефаропластика. Также, судя по мимике, колола ботокс, который разглаживает глубокие морщины.

Как минимум две из перечисленных процедур, если судить по свежим фото, сделал себе также Николай Басков — ботокс и блефаропластику, убрав мешки под глазами. Видимо, к своему 45-летнему юбилею, который он отметил 15 октября.

Мужчины, кстати, обращаются к пластическим хирургам гораздо реже, чем женщины — примерно один к 20, если не меньше.

«С внешностью Сергея Бурунова я бы поработал»

— У некоторых звёзд внешность далека от идеальной. Вы бы посоветовали им делать пластику?

— Каждый решает для себя сам. Но позволю высказать своё мнение.

У Ольги Бузовой, к примеру, фигура красивая — однако очень маленькая грудь. Я мог бы поставить ей анатомические импланты, они не смотрятся вульгарно, а напротив, очень эстетично. Ольга стала бы самим совершенством.

С внешностью прекрасного артиста Сергея Бурунова я бы тоже поработал.

С Анастасией Волочковой Архив Павла Пиманчева

— А с ним что не так?

— Я бы порекомендовал ему липомоделирование тела — сделать спортивный живот, «кубики прорисовать»... Да, такое тоже возможно с помощью пластической хирургии. Также Сергею Бурунову не мешало бы сделать липосакцию подбородка. Есть и показания к блефаропластике — удалению мешков под глазами и, при желании, к пересадке волос. После этих процедур, я могу сказать точно, актёр выглядел бы на 10–15 лет моложе.

У Ксении Собчак, на мой взгляд, некрасивый нос. Поэтому я бы рекомендовал ей ринопластику. Но, полагаю, не захочет. Потому что «новый нос» кардинально меняет внешность, а Ксения, естественно, не захочет потерять свою узнаваемость.

«Алисе Аршавиной несложно сделать новый нос. Чисто технически»

— Другая Ксения — Бородина — уверяет, будто никогда не прибегала к пластике. В своём Instagram она пообещала выплатить миллион рублей тому, кто докажет обратное. Что скажете вы?

— Судя по фото, нос у неё точно «родной» — от природы. У её старшей дочки абсолютно такой же нос, один в один. Губы — свои. Грудь — также не сделанная. Действительно, я как специалист подтверждаю: Ксения Бородина не прибегала к услугам пластических хирургов.

— Кому сейчас остро необходима пластика, так это Алисе Аршавиной. Экс-супруга футболиста, страдающая, по её словам, аутоиммунным заболеванием, из-за которого лишилась носа, по нашей информации, экстренно ищет пластического хирурга, который мог бы вернуть ей нос. Однако специалисты не берутся помочь, называя её случай слишком тяжёлым. Вы бы взялись?

— Технически это несложно — из рёберного хряща делается и устанавливается L-образная конструкция, на которой можно сформировать симпатичный носик.

Однако аутоиммунное заболевание может явиться противопоказанием к операции. Аутоиммунное заболевание характеризуется тем, что клетки организма атакуют и пожирают себе подобных.

То есть операция может быть бессмысленной (клетки так же уничтожат «новый нос») и опасной, ведь любая болезнь ослабляет организм.

Однако любой случай нужно рассматривать индивидуально. Поэтому я готов проконсультировать Алису Аршавину, буду счастлив, если смогу ей помочь как специалист.

Алиса Аршавина, Андрей Малахов instagram.com/arshavina_alisia_7

— Были ли удивительные случаи в вашей практике?

— Некоторое время назад 60-летняя бабушка попросила... превратить её в дедушку! Возраст для операции, кстати, нормальный. Хотя я не знаю других случаев, чтобы в её возрасте в России кто-то менял пол.

Но поразила ситуация — удивительная, даже печальная: выросли дети и растут внуки, но человек вдруг в преклонном возрасте решает настолько кардинально изменить свою жизнь. Бабушка с горечью рассказывала мне перед операцией, что раньше проживала как будто не свою судьбу, а чью-то чужую. Мне было её очень жаль.

Операция, кстати, прошла благополучно. Современная пластическая хирургия достигла высокого уровня. Возможно всё, было бы желание.