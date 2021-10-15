«Долина бы меня загрызла»: экс-солистка «Песняров» перешла дорогу певице

Белорусская певица, экс-солистка ансамбля «Песняры» Людмила Исупова рассказала NEWS.ru, что не смогла построить успешную карьеру в Москве из-за неготовности противостоять Ларисе Долиной. Джазовый дирижёр, композитор Анатолий Кролл, у которого обе певицы работали в 1980-е годы, хотел заменить Долину Исуповой в своём ансамбле. Но белорусская певица от этого предложения отказалась, после чего ей пришлось уволиться. Исупова призналась, что уже тогда, в 1980-е, Долина была «очень жёсткой по характеру» и «загрызла бы» её в случае согласия.

Лариса Долина работала у Анатолия Кролла со своим тогдашним супругом — джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Некоторое время я даже жила в их московской квартире, они мне выделили угол. В то время иногородней было сложно снять квартиру в Москве, да и зарплата моя составляла всего 150 рублей. После «Песняров», где платили в несколько раз больше, доплачивая за каждый концерт, это был скромный минимум, — рассказала Людмила Исупова.

По словам певицы, однажды Анатолий Кролл попросил её начать учить репертуар Ларисы Долиной — с намёком на то, что вскоре Исупова займёт её место на сцене.

Он почему-то решил, что я могла бы заменить Ларису на сцене. Она находилась тогда не в сценической форме, была полновата. Учить репертуар Ларисы для меня означало предать человека, который меня приютил в Москве. И я написала заявление об увольнении по собственному желанию, — вспоминает певица.

Кроме того, Людмила Исупова отметила, что уже тогда Лариса Долина «была жёсткой и знала, чего хочет».

Она бы не отдала мне просто так своё место. Она бы меня загрызла — конечно, фигурально выражаясь. Я это тоже понимала. А я не боец по жизни. Поэтому ушла, — призналась артистка.

Ранее критика Ларисы Долиной в адрес поющего блогера из TikTok Вали Карнавал переросла в настоящую войну старшего поколения звёзд шоу-бизнеса с молодыми исполнителями, которые прославились в Интернете и пытаются сделать музыкальную карьеру. На сторону Долиной, например, встал продюсер Иосиф Пригожин.