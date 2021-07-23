Пугачёва решила изменить название своего товарного знака

Советская и российская певица Алла Пугачёва проводит ребрендинг своего товарного знака. Артистка хочет поменять в нём отчество на фамилию и стать «АП» — Алла Пугачёва, вместо «АБ» — Алла Борисовна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прежде товарный знак «АБ» высвечивался на декорациях во время концертов исполнительницы, указывался на дисках и другой продукции, выпущенной под брендом певицы. Сама Примадонна также чаще всего называла себя по имени и отчеству. Однако теперь Пугачёва подала заявку в Роспатент на регистрацию другого товарного знака — «АП».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва сыграла на рояле на вечеринке в честь дня рождения сына её подруги, светской львицы Алины Редель. Артистка исполнила композицию «Неудачное свидание» Александра Цфасмана.