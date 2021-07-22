Пугачёва сыграла на рояле для гостей домашней вечеринки

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Певица Алла Пугачёва сыграла на рояле композицию из фильма «Покровские ворота» на домашней вечеринке в честь дня рождения сына её подруги, светской львицы Алины Редель. Примадонна увидела роскошный музыкальный инструмент, не удержалась и исполнила мелодию Александра Цфасмана «Неудачное свидание».

Виновник торжества снял выступление Пугачёвой на видео и выложил в Instagram.

Какой шикарный рояль! Это надо записать, — сказала Примадонна и сыграла мелодию.

После ухода со сцены звезда российской эстрады крайне редко выступает на публике, предпочитая музицировать в кругу семьи или с друзьями.

На день рождения сына подруги Алла Борисовна пришла в компании мужа Максима Галкина, дочери Кристины Орбакайте и зятя Михаила Земцова.

Ранее сообщалось, что певица не пришла на церемонию прощания с бывшем мужем Александром Стефановичем. Между тем продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подчеркнул, что Примадонна сочувствует и жалеет экс-супруга.