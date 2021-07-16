Советская и российская певица Алла Пугачёва не появилась на церемонии прощания с бывшим мужем, режиссёром и сценаристом Александром Стефановичем. Траурное мероприятие посетили родственники, друзья и знакомые покойного. Например, художник Никас Сафронов, передаёт MK.RU.

Но Примадонна так и не пришла . Церемония в московском Доме кино, по мнению журналистов, получилась крайне «камерной», что добавило трагизма печальному событию.

О смерти Стефановича от коронавируса стало известно 13 июля. В клинику его доставили на минувшей неделе. У него было диагностировано состояние средней степени тяжести и 50% поражения лёгких. За его жизнь боролись медики больницы имени Бахрушиных.

Стефанович был мужем Пугачёвой с 1977 по 1981 год. С 1970 года он работал режиссёром на киностудии «Мосфильм». Экс-супруг Примадонны писал сценарии для фильмов, в частности, сценарий к фильму «Пена» по пьесе Сергея Михалкова. Он работал над такими картинами, как «Начни сначала», «Душа», «Осенний блюз» и другие.

Ранее российский музыкант Александр Лёвшин, друг режиссёра и бывшего мужа Аллы Пугачёвой Александра Стефановича, высказался по поводу его смерти.