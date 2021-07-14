Стала известна реакция Пугачёвой на смерть её бывшего мужа Стефановича

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с NEWS.ru рассказал о реакции Аллы Пугачёвой на новость о смерти её бывшего мужа, режиссёра Александра Стефановича.

Если кто-то думает, что Пугачёва рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется. Потому что Алла Борисовна — хороший, порядочный человек, — сказал Разин.

Продюсер уточнил, что близко знаком с Пугачёвой с 1985 года, их первая встреча состоялась на записи программы «Утренняя почта». Примерно в то же время Андрей Разин, по его словам, познакомился с Александром Стефановичем. Однако после развода Пугачёвой и Стефановича Разин перестал уважать бывшего мужа Примадонны, которого сегодня называет «предателем». Продюсер «Ласкового мая» считает, что из всех пяти официальных мужей певицы Стефанович показал себя самым непорядочным.

Пугачёва, как она сама пела в одноимённой песне, — сильная женщина. Но сильной женщина может быть только тогда, когда вокруг неё нормальные мужики. Макс Галкин нормальный, Филипп Киркоров достойный, Женя Болдин прекрасный, Миколас Орбакас — вообще, я считаю, один из лучших выборов в жизни Пугачёвой. А Стефанович — предатель, — оценил мужей Пугачёвой продюсер.

Ранее Андрей Разин объяснил, почему считает скончавшегося от коронавируса Александра Стефановича человеком, предавшим Пугачёву. Продюсер уверен, что тот сильно преувеличивал свои заслуги, когда говорил, что именно он «сделал» из певицы звезду.