Певица Долина выздоровела после заражения коронавирусом

Российская певица Лариса Долина вылечилась от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сама исполнительница сообщила своим подписчикам на официальной странице в Instagram.

Ранее стало известно, что звезда заразилась коронавирусом и ушла на карантин. Недуг у исполнительницы протекал в лёгкой форме. Наконец она объявила о выздоровлении.

Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня, — написала Долина.

Прежде появилась информация о госпитализации певицы МакSим. Это произошло 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Певица поступила в больницу с температурой выше 39 градусов, медики диагностировали у неё пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

27 июня друзья певицы заявили, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат ИВЛ уже не справляется. На ЭКМО девушку, по их словам, перевели два дня назад. Сейчас она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее, добавил источник. Кроме того, друзья певицы рассказали, что в её крови были найдены антитела к коронавирусу.