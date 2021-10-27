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Мать Баскова попала в больницу с коронавирусом

15:51, 27 октября 2021
Мать Баскова попала в больницу с коронавирусом Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мать певца Николая Баскова госпитализирована в Москве, у неё диагностирован COVID-19. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летней Елене Басковой проводят диагностическое обследование из-за возраста. Результат ПЦР-теста на COVID-19 у женщины положительный.

Как сообщал NEWS.ru, 15 октября певцу Николаю Баскову исполнилось 45 лет. Его поздравила продюсер и телеведущая Яна Рудковская. Она охарактеризовала музыканта как отзывчивого, доброго человека и профессионала своего дела.

Ранее стало известно, что в больницу попал 83-летний модельер Вячеслав Зайцев. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия.

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