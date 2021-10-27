Мать Баскова попала в больницу с коронавирусом

Мать певца Николая Баскова госпитализирована в Москве, у неё диагностирован COVID-19. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
66-летней Елене Басковой
Как сообщал NEWS.ru, 15 октября певцу Николаю Баскову исполнилось 45 лет. Его поздравила продюсер и телеведущая Яна Рудковская. Она охарактеризовала музыканта как отзывчивого, доброго человека и профессионала своего дела.
Ранее стало известно, что в больницу попал 83-летний модельер Вячеслав Зайцев. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия.