Мать Баскова попала в больницу с коронавирусом

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Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2021» представит 11-летняя Таня Меженцева. Финал отборочного тура прошёл 26 октября в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Академия Игоря Крутого является эксклюзивным организатором Российского национального отборочного тура конкурса, а также занимается подготовкой конкурсантов от страны к международному финалу. В 2021 году в финал вышли 12 участников. Победитель...