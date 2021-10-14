«Она безумно любила Колю»: друг Баскова — о его женщинах и клане Пугачёвой

15 октября у Николая Баскова день рождения. Один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса отмечает 45-летие. Как певец бился с семьёй Шпигель за единственного сына, был ли у него роман с Оксаной Фёдоровой и какую роль в жизни исполнителя сыграла Алла Пугачёва, в интервью NEWS.ru рассказал бывший устроитель гастрольных туров Николая Баскова и его друг Игорь Сенгер.

«Вместе с семьёй рушился и бизнес»

— Когда состоялись ваши первые совместные гастроли с Николаем Басковым?

— В период 2007–2008 года. Коля тогда как раз решал все вопросы, связанные с разводом с женой (Светлана Шпигель — единственная официальная супруга певца и мать его сына Бронислава. — NEWS.ru ), общался с адвокатами. Впервые случайно услышав Колин разговор по телефону на эту сложную тему, мы с моим коллегой-промоутером переглянулись и напряглись. Решили, что нас ждёт ад.

Игорь Сенгер Архив Игоря Сенгера

— Почему сразу так?

— Мы же не первый год работаем с артистами. Исполнитель в дурном настроении! Значит, жди неприятностей. А какой ещё настрой может быть у человека, который разводится, что-то делит по имуществу и правам на песни, так как отец Светланы Борис Шпигель являлся продюсером Баскова?! То есть вместе с семьёй у него рушился ещё и бизнес.

Коля пытался договориться, каким образом он сможет общаться с сыном. Но не получилось, вторая сторона была против.

«Коля — один из самых здравых артистов»

— Ваши страхи оправдались?

— Ни на грамм. Тур длился 17 дней, 15 концертов. То есть тяжелейший график. Каждый день мы переезжали из города в город, в каждом нас встречали полные залы зрителей, и всюду аншлаги. Ни разу от Коли не прозвучало никаких требований или претензий, не было скандалов, окриков. А ведь мне есть с чем сравнить, я ездил и езжу со многими востребованными исполнителями.

Басков — один из самых здравых и непроблемных артистов.

На работе его личная ситуация никак не отразилась, к нам (ко мне и второму промоутеру) относился профессионально и по-дружески. Однажды посреди тура к нему приехали какие-то люди обсудить общие дела. Мы с моим партнёром забронировали стол в ресторане при гостинице, заказали ужин. Хотели оплатить, но Коля остановил: «Я сам плачу, ведь люди приехали именно ко мне и по делу». Я точно знаю: 999 артистов из 1000 поступили бы ровно наоборот.

Во время других гастролей к Коле прилетала повидаться Оксана Фёдорова. Все, кто говорил, будто их роман пиар и постановка, ошибаются. Оксана была безумно влюблена в Колю, и это было заметно.

— Что ещё вас поразило в артисте?

— Чувство юмора, оно потрясающее. Басков обожает рассказывать о себе анекдоты. Например, вспоминается такой: «Кто там воет на болоте? Это собака Басков». Коля рассказывал этот анекдот и сам громче всех смеялся.

Как-то один федеральный канал меня подставил, чуть на поссорил нас. Записали со мной полуторачасовое интервью и вставили фразы из него в совершенно отвратительную передачу о Коле. Голос за кадром, например, вещал, что Басков ужасный артист и человек, якобы с ним невозможно работать. Утверждалось, что он «кидает на деньги».

По ходу авторского текста на экране возникает моё лицо со словами из анекдота «Собака Басков». Если не знать предыстории, то кажется, будто я на него наезжаю. А это монтаж. Когда я объяснил ситуацию Коле, он всё понял, не обиделся. Другие бы артисты даже слушать мои объяснения не стали.

«Единственный его провал — „Ибица“ с Киркоровым»

— Николай начинал как оперный исполнитель. И именно оперные артисты его критикуют больше, чем кто бы то ни было. Говорят, что «Басков продался попсе», то есть поп-музыке.

— Вы знаете, обычно свои не любят тех, кто успешен.

Зато Басков не бросает своих: люди, которые с ним начинали, работают долгие и долгие годы. Танцора из своего коллектива, когда тот вышел на пенсию по состоянию здоровья, Коля не отправил на все четыре стороны, а перевёл на должность администратора с более щадящим режимом.

Коля, кому-то кажется, возможно, слишком манерным и наигранным. Это влияние, я считаю, клана Пугачёвой, в который его в какой-то момент приняли.

Я не являюсь фанатом Аллы Борисовны. На мой взгляд, до 45 лет она была яркой и талантливой певицей. А потом стала развиваться как родоначальница этой тусовки, где все такие наигранные. Это ни плохо, ни хорошо, просто констатация факта. Но принадлежность Коли к этой тусовке не умаляет его достоинств.

— Что пожелаете ему к юбилею?

— Востребованности. Когда артист востребован, он и здоров, и радостен, и счастлив. А если востребованности нет, то возникают проблемы.

Сейчас Коля чуть меньше поёт. Зато теперь ведёт телепередачи. Не хуже, я считаю, Ивана Урганта. У обоих глубокий и тонкий юмор. Единственным творческим провалом Баскова я считаю его дуэт с Киркоровым «Ибица».

Видимо, не нашлось рядом человека, который бы сказал, что это перебор, эстетически некрасиво.