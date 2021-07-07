Сергей Бурунов рассказал, как в театре его заставляли играть какающую птицу

Российский актёр Сергей Бурунов рассказал о начале своей карьеры и о психологической травме, которую он получил, работая после театрального училища имени Щукина в театре. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Бурунов рассказал, как его заставляли играть какающую птицу.

Да, я играл канарейку. Причём мне хотели сделать такую грушу, которая у тонометров, чтобы, когда по сценарию птичка пугалась и взлетала, я нажимал бы на эту грушу и у меня какашка белая выскакивала сзади, — объяснил актёр.

Он признался, что долгие годы после этого его мучил посттравматический синдром. Теперь в академический театр он ходит только в качестве зрителя, а на сцену больше ни ногой.

По словам артиста, его карьеру спас лишний вес. Когда он поднабрал, его стали приглашать в кино на характерные, так называемые народные роли. Эта работа помогла карьере Бурунова, однако он недоволен своим внешним видом. Актёр вспоминает времена, когда у него были кубики пресса и он прекрасно танцевал.

Сейчас он частенько задумывается, чтобы привести себя в форму и бросить кино, потому что съёмочной площадке ему приходится отдавать всю жизнь и здоровье.