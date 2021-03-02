«Сил нет»: бывшая жена Аршавина заговорила о смерти

https://static.news.ru/photo/0b9e3ab6-7bf7-11eb-880f-96000091f725_660.jpg Фото: arshavina_alisia__mb/instagam.com

Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня. Женщина призналась, что её состояние оставляет желать лучшего.

Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжёлой болезни. В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привёл к тому, что её лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены. Аршавина перенесла две очень тяжёлые операции. В результате хирургического вмешательства врачам удалось спасти её жизнь.

Не так давно мать троих детей снова попала в больницу. Она была госпитализирована из-за острого панкреатита. Врачи ввели экс-супругу спортсмена в кому. Аршавина была без сознания четыре дня. Сейчас она восстанавливается после операции, но чувствует себя очень плохо.

Сил нет, умираю, — цитирует женщину портал StarHit.

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