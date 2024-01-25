Филипп Киркоров: последние новости 25 января, где сейчас, отмена концертов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров уехал в США, его концерты отменены вплоть до весны. Какие еще последние новости про поп-короля известны, чем он занимается за границей, сколько продлится его «бойкот»?

Куда уехал Киркоров

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Поп-короля заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу Мадонны.

В руках у Киркорова были полные пакеты мерча исполнительницы. Компанию музыканту составил его новый директор Максим Ситник.

Может ли Киркоров не вернуться в Россию

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский считает, что Филипп Киркоров может навсегда уехать из России после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его мнению, поп-король переедет в Болгарию, Грецию или Израиль, поскольку он не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но, если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — сказал продюсер NEWS.ru.

При этом сам Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — говорил артист.

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Музыкант не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Помимо этого, Киркорова убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», певца нет.

По информации MK.RU, «бойкот» Киркорову продлили как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Когда Киркоров может вернуться в эфир

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — прокомментировал Рудченко NEWS.ru.

При этом музыкальный критик не исключил, что некоторые организаторы мероприятий будут продолжать бойкотировать Киркорова после скандала.

«Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать. Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы десять раз подумают, прежде чем его пригласить», — пояснил он NEWS.ru.

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