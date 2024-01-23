«Когда унесло кукуху, и земля ей пухом»: экс-продюсер Лепса о Киркорове Продюсер Кобылянский: Киркоров пытался угнаться за молодыми артистами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров в свое время пытался угнаться за молодыми артистами и сейчас находится в своем амплуа, высказался в беседе с NEWS.ru композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. По его словам, десять лет назад Киркоров делал новые программы и ему рукоплескали миллионы людей, пока не начались «разрушающиеся на сцене кресты».

А что зацепились за Киркорова? Он в своем амплуа. Давайте вспомним времена еще десятилетней давности. Филипп делал новые программы, рос как артист, миллионы людей ему рукоплескали. Заслужил (звание народного артиста. — NEWS.ru). Пока не начались эти кресты, разрушающиеся на сцене, и так далее. Когда уж унесло кукуху, и земля ей пухом, — заявил Кобылянский.

Как подчеркнул композитор, говорить о том, что Киркоров недостоин звания народного артиста, по меньшей мере странно. Кобылянский отметил, что весь отечественный шоу-бизнес уже привык к определенной модели поведения артиста.

Ранее сообщалось, что Киркоров занимается ремонтом московской квартиры, в которой жил после развода с певицей Аллой Пугачевой. Там артист решил заменить портреты экс-супруги гигантскими черепами, украшенными белыми стразами. Около 10 лет назад Киркоров хотел продать квартиру за €1 млн, однако покупателя на двухуровневую недвижимость не нашлось.