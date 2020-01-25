https://static.news.ru/photo/6e95727e-3eef-11ea-9d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Оксана Воеводина/instagram.com

Бывшая супруга короля Малайзии Мухаммада V и обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призналась, что до сих пор борется с последствиями эпидуральной анестезии.

Как выяснилось, у женщины серьёзные проблемы с позвоночником — три межпозвоночные грыжи, протрузия и отёк костного мозга. Воеводина рассказала, что до сих пор иногда дрожит от приступов острой боли и не может заниматься физкультурой.

О том, что она нездорова, россиянка узнала только во время родовых схваток.

Я сквозь туман вспоминаю, что врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз, и сказала, что если я дёрнусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике.​ На следующее утро спина не разгибалась. Я ходила как старушка около двух месяцев, — написала она в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru ранее, суд в Москве отказал Оксане Воеводиной в проведении теста ДНК на установление отцовства. Таким образом, модель лишилась возможности доказать родство её сына Леона с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, с которым она состояла в официальном браке.