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Бабкина покорила изумрудной блузкой и юбкой-колоколом на шоу Урганта

08:57, 06 октября 2020
Дмитрий Хрусталёв, Надежда Бабкина и Иван Ургант Дмитрий Хрусталёв, Надежда Бабкина и Иван Ургант Фото: ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина предстала на шоу «Вечерний Ургант» в изумительно ярком наряде. Певица облачилась в изумрудную блузу с широким красным поясом и цветастую юбку-колокол.

Народная артистка заметно похудела после перенесённой болезни и карантина, но, несмотря на это, сумела восстановиться и вернуться на съёмочную площадку. На съёмках шоу Ивана Урганта 70-летняя артистка буквально лучилась весельем, общаясь с самим ведущим и Дмитрием Хрусталёвым.

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Основательница вокального ансамбля «Русская песня» буквально покорила ведущих и зрителей обаянием, позитивом и ярким образом.

Певица отметила, что гостьей шоу популярного ведущего она становится уже в седьмой раз.

Поскольку жизнь у меня очень активная и насыщенная, мне всегда есть о чём рассказать — будь то выход книги воспоминаний, премьера спектакля в театре «Русская песня» или съёмки юбилейного концерта, — отметила Надежда Бабкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на юбилейном концерте Надежды Бабкиной, который из-за пандемии был перенесён с марта на сентябрь, поклонники заметили, что их любимая певица набрала немало килограммов. После перенесённого коронавируса, заставившего её сильно похудеть, она, по их мнению, вновь «вошла в форму».

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