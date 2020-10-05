Бабкина покорила изумрудной блузкой и юбкой-колоколом на шоу Урганта

https://static.news.ru/photo/7d9f859c-079a-11eb-bf42-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв, Надежда Бабкина и Иван Ургант Фото: ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина предстала на шоу «Вечерний Ургант» в изумительно ярком наряде. Певица облачилась в изумрудную блузу с широким красным поясом и цветастую юбку-колокол.

Народная артистка заметно похудела после перенесённой болезни и карантина, но, несмотря на это, сумела восстановиться и вернуться на съёмочную площадку. На съёмках шоу Ивана Урганта 70-летняя артистка буквально лучилась весельем, общаясь с самим ведущим и Дмитрием Хрусталёвым.

Основательница вокального ансамбля «Русская песня» буквально покорила ведущих и зрителей обаянием, позитивом и ярким образом.

Певица отметила, что гостьей шоу популярного ведущего она становится уже в седьмой раз.

Поскольку жизнь у меня очень активная и насыщенная, мне всегда есть о чём рассказать — будь то выход книги воспоминаний, премьера спектакля в театре «Русская песня» или съёмки юбилейного концерта, — отметила Надежда Бабкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на юбилейном концерте Надежды Бабкиной, который из-за пандемии был перенесён с марта на сентябрь, поклонники заметили, что их любимая певица набрала немало килограммов. После перенесённого коронавируса, заставившего её сильно похудеть, она, по их мнению, вновь «вошла в форму».