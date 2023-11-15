ВСУ попали в «огненный ад»: новости СВО на вечер 15 ноября Сальдо: ВС России устроили ВСУ «огненный ад» в Крынках

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России подтянули дополнительные силы к Крынкам и устроили «огненный ад» украинским военным, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, только за последние несколько дней украинская армия потеряла порядка сотни военнослужащих. Бойцы ВСУ «сидят по подвалам» и «перебегают по одному» по ночам, добавил глава региона.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 15 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные впервые с начала спецоперации на Украине уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA, поставленную ВСУ западными странами. Установка была ликвидирована на Херсонском направлении. Потери ВСУ в живой силе на этом направлении составили более 60 человек. В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

ВСУ совершают дерзкие переходы через Днепр

Морские подразделения Вооруженных сил Украины совершают «дерзкие переходы» через Днепр, при помощи которых они рассчитывают возобновить наступление, считает обозреватель The Wall Street Journal Мэтью Люксмур. По его словам, морпехи пересекают реку по ночам небольшими группами, после этого они хотят ударить по российским позициям.

Журналист также отмечает, что украинская армия стремится нарастить количество сил и отбить потерянные территории. Кроме того, Киев сосредоточился на стягивании военной техники. Солдаты ВСУ считают, что это последняя попытка наступления, добавил он.

Фото: МО Украины

Украинские военные стали чаще бить дронами

Подполковник в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ все чаще атакуют объекты гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе. Такие случаи нападений были зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске — прифронтовых городах на Краснолиманском направлении.

Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию Тамбовского порохового завода, расположенного в Котовске, упал беспилотник. По данным канала, он пытался атаковать предприятие примерно в 7 часов утра 14 ноября. Канал подчеркивает, что после падения беспилотного летательного аппарата на территории порохового завода начался пожар, однако его быстро локализовали и потушили. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Российское военное ведомство сообщило, что системы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Смоленской области. В Минобороны уточнили, что украинские операторы БПЛА планировали совершить теракт. Беспилотник самолетного типа был уничтожен в районе 07:30 мск.

ВС России продвинулись на 600 метров в районе Пятихаток

Подразделения ВС России взяли под свой контроль два опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, продвинувшись на 600 метров от ранее занимаемых позиций, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, войска противовоздушной обороны также перехватили семь реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, переданной Киеву иностранными партнерами.

Фото: МО РФ

Москва выполнила план по набору контрактников

Задачи на 2023 год по набору контрактников в Москве были выполнены досрочно. В армию записались более 22 тысяч человек, заявил столичный мэр Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он поблагодарил присутствующих за решение вступить в ряды Вооруженных сил РФ.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предложила списать участникам спецоперации на Украине все долги, которые сейчас находятся в «заморозке». По ее словам, будет несправедливо, если вернувшимся домой военнослужащим придется выплачивать кредиты.

Россия модернизировала оружие в ходе СВО

За время проведения СВО были модернизированы многие виды российской военной техники и вооружений, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, этому способствовали новые реалии и задачи на фронте.

Он пояснил, что модернизация коснулась и стрелкового оружия, и мощных огневых систем, работающих в зоне СВО. По словам специалиста, военные поддерживают в этом вопросе постоянную связь с конструкторскими бюро и предприятиями.

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