Военэксперт объяснил, как изменилось российское оружие за время СВО Военэксперт Дандыкин: в ходе СВО произошла модернизация российского оружия

Фото: МО РФ

За время специальной военной операции (СВО) на территории Украины произошла модернизация многих видов российской военной техники и вооружений, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, этому способствовали новые реалии и задачи на фронте.

Модернизация проходила прежде всего касательно бронетехники, защиты бронетехники. <...> Это также модернизация систем уничтожения танков, противотанковой обороны. Здесь о модернизации, может быть, речи не идет, но пришла тяжелая огнеметная система «Тосочка», — отметил эксперт.

Он добавил, что модернизация коснулась и стрелкового оружия, и мощных огневых систем, работающих в зоне СВО. По словам специалиста, военные поддерживают в этом вопросе постоянную связь с конструкторскими бюро и предприятиями. Результатом этой работы становится снижение потерь личного состава и повышение эффективности оружия на поле боя.

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