Российский боец рассказал о применении ЗРК «Тор» в зоне СВО Российский боец Странник сообщил, что в зоне СВО уничтожили все БПЛА Bayraktar

Фото: МО РФ

ЗРК «Тор-М1»

В начале специальной военной операции на Украине БПЛА Bayraktar TB2 были самой крупной целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор», рассказал командир расчета ЗРК, военнослужащий из Брянской области с позывным Странник, чьи слова приводит Минобороны РФ. Он указал, что турецкие беспилотники больше не летают на Украине, поскольку их все уничтожили.

Самая крупная цель была «Байрактар» в начале СВО, но сейчас они уже не летают. Перебили, уже больше нет таких. Сейчас это в основном «Валькирия», «Фурия», «Лелека-100» и «Шарк», — рассказал Странник.

По его словам, ВСУ в последнее время стали применять новый БПЛА Kawasaki, который летит чуть быстрее остальных, однако и к нему применяется формула работы расчета «Тора»: «одна ракета — одна цель».

Странник называет свой ЗРК одним из лучших комплексов противовоздушной обороны. В зоне СВО «Торы» круглосуточно обеспечивают войска надежным щитом от нападения воздушных объектов противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы ЗРК «Тор-М1», поражающего воздушные цели ВСУ на Купянском направлении. На записи видно точное попадание ракеты. По данным ведомства, с начала 2023 года комплекс уничтожил более 110 объектов.