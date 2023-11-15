Немецкую РЛС COBRA впервые уничтожили в зоне СВО МО РФ впервые сообщило об уничтожении РЛС COBRA ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы России в ходе СВО впервые уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA, поставленную ВСУ западными странами, сообщила пресс-служба Минобороны. Российская армия поразила украинскую РЛС на Херсонском направлении.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA, — указано в сводке МО.

Минобороны ФРГ сообщало о планах поставить ВСУ радиолокационные станции COBRA в июле 2022 года. Немецкие РЛС контрбатарейной борьбы фигурировали в списке вооружений, которые власти Германии собиралась передать Украине в рамках военной помощи. Берлин ТАКЖЕ планировал поставить Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM, разведывательные БПЛА и другие виды оружия и техники. Сроки не уточнялись.